শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
থাইল্যান্ডের কাছে হারলো বাংলাদেশের মেয়েরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৮আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৩
থাইল্যান্ডের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ দল

অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসেবে থাইল্যান্ড সফর করছে বাংলাদেশ দল। ফিফা প্রীতি ম্যাচের প্রথমটি সুখকর হয়নি আফঈদা খন্দকারদের। ফিফা র‌্যাংকিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে পিটার বাটলারের দল।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) স্বাগতিক থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ০-১ গোলে পিছিয়ে ছিল। বিরতির পর বাটলারের শিষ্যরা সমতায় ফিরতে পারেনি। উল্টো আরও দুই গোল হজম করেছে।

দুই দলের মধ্যকার দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচ হবে ২৭ অক্টোবর। বাংলাদেশ এশিয়ান কাপে খেললেও থাইল্যান্ড এবার ভারতের বিপক্ষে হেরে খেলতে পারছে না।

 

/টিএ/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
থাইল্যান্ড
জেনেভা ক্যাম্পে ককটেল বিস্ফোরণে যুবক নিহত: ৪ আসামি কারাগারে
‘অতিরিক্ত পয়সায়’ চলে সমনের চাকা: সময় এসেছে ডিজিটাল সংস্কারের
পোষা বিরোধী দল হতে চাই না: সারজিস আলম
টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে তরুণের মৃত্যু
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
