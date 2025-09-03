সেমিফাইনালে জোকোভিচ-আলকারেজ লড়াই 

ইউএস ওপেনে রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন নোভাক জোকোভিচ। তবে এই প্রথম টুর্নামেন্টে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছেন তিনি। সেমিফাইনালে তার প্রতিপক্ষ নতুন যুগের তারকা কার্লোস আলকারেজ। তাতে জমজমাট ম্যাচের ইঙ্গিত মিলছে।
৩৮ বছর বয়সী জোকোভিচ কোয়ার্টার ফাইনালে চতুর্থ বাছাই টেইলর ফ্রিটজকে চার সেটে হারিয়ে রেকর্ড ১৪তম ইউএস ওপেন সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছেন।
জোকোভিচ জিতেছেন ৬-৩, ৭-৫, ৩-৬, ৬-৪ গেমে। তাতে নিউইয়র্কে মার্কিন প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে তার জয়ের রেকর্ড এখন ১৬-০ তে দাঁড়ালো।
এই জয়ে ইউএস ওপেন সেমিফাইনালে সবচেয়ে বেশিবার উপস্থিতির জন্য জিমি কনোর্সের রেকর্ডও স্পর্শ করেছেন তিনি। জয়ের পর জোকোভিচ বলেছেন, ‘আমি মনে করি দ্বিতীয় সেটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক পয়েন্ট বাঁচিয়ে খুব ভাগ্যবান ছিলাম। আমার মনে হয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেটের বেশিরভাগ সময়ে সে (ফ্রিটজ) ভালো খেলোয়াড় ছিল।’
জোকোভিচ এবং আলকারেজ জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালের পর প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হবেন। সেবারের লড়াইয়ে চার সেটে জিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যান জোকোভিচ।
শুক্রবার তাদের মধ্যে গ্র্যান্ড স্ল্যামে এটি পঞ্চম লড়াই, তবে ফ্ল্যাশিং মিডোয় প্রথম। হার্ড কোর্টে আগের তিনটি সাক্ষাতেই জোকোভিচ জিতেছেন।