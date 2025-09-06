X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
জোকোভিচের বিদায়, ফাইনালে আলকারেজ-সিনার

স্পোর্টস ডেস্ক
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৪আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৪
সেমিতেই বিদায় জোকোভিচের।

ইউএস ওপেনে রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম পূরণের স্বপ্ন দেখছিলেন নোভাক জোকোভিচ। তার স্বপ্ন পূরণের অপেক্ষা আরও বাড়ালেন কার্লোস আলকারেজ। সেমিফাইনালে সরাসরি সেটে স্প্যানিশ তরুণের কাছে হার মেনেছেন সার্বিয়ান তারকা। 

জোকোভিচ হেরেছেন ৬-৪, ৭-৬ (৭-৪), ৬-২ গেমে। তাতে আরও এক বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের আগে বিদায় নিয়েছেন পুরুষদের সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। 

পরাজয়ের পর অবশ্য হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না তিনি। বলেছেন, ‘গ্র্যান্ড স্লামের স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিচ্ছি না। আমি আবারও লড়াইয়ে নামবো।’

আলকারেজের মতো ফাইনাল নিশ্চিত করেছেন ইতালিয়ান নম্বর ওয়ান ইয়ানিক সিনার। টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সিনার ২৫তম বাছাই ফেলিক্স অগার আলিয়াসিমেকে ৬-১, ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন। 
 
এই মৌসুমজু্ড়েই দাপট দেখিয়েছেন আলকারেজ ও সিনার। সর্বশেষ ৭ গ্র্যান্ড স্লামই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন তারা। তাতে ফাইনালটি জমজমাট হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে। কারণ লড়াইটা যে এক নম্বরের সঙ্গে দুই নম্বরের! 

নোভাক জোকোভিচ
