গুগলের নতুন ফিচার: চোরের হাত থেকে ফোন বাঁচাতে এআই লক

গত কয়েকটি অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণে গুগল নিরাপত্তা ও গোপনীয়তায় বড় পরিবর্তন এনেছে। সম্প্রতি গুগল কিছু নতুন অ্যান্টি-থেফট ফিচার চালু করেছে। এই ফিচারগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ফোন চুরি হলে তা উদ্ধার করতে সাহায্য করে, অথবা অন্ততপক্ষে ফোনের ডেটা সুরক্ষিত থাকে।
উদাহরণস্বরূপ, থেফট ডিটেকশন লক; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার মতো অস্বাভাবিক নড়াচড়া শনাক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিন লক করে দেয়, যাতে অননুমোদিত প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়।
যেভাবে 'থেফট ডিটেকশন লক' চালু করবেন
সেটিংস>গুগল> সিলেক্ট অল সার্ভিসেস> নিচের দিকে গিয়ে থেফট প্রটেকশন লকটি অন করে দিন।
একইভাবে আরেকটি ফিচার হচ্ছে—রিমোট লক। এটির মাধ্যমে ফোনটি চুরি হয়ে গেলে ব্যবহারকারী শুধু নিজের ফোন নম্বর ও দ্রুত একটি ভেরিফিকেশন ধাপ ব্যবহার করে দূর থেকেই ফোন লক করতে পারবেন।
এছাড়া রয়েছে অফলাইন ডিভাইস লক—যা ফোনে দীর্ঘ সময় ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে যায়।
যেভাবে 'রিমোট লক' চালু করবেন
সেটিংস> গুগল অল সার্ভিসেস> থেফট প্রটেকশন অপশনটি অনে করে দিন।