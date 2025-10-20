কেমন থাকবে ঢাকার আবহাওয়া

X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
কেমন থাকবে ঢাকার আবহাওয়া

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩৬আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩৬
আবহাওয়া অধিদফতর ভবন

ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত থাকতে পারে দিনের তাপমাত্রা।

সোমবার (২০ অক্টোবর) ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য দেওয়া ৬ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়, সেমাবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টায় ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

এ অবস্থায় পাশাপাশি পশ্চিম বা দক্ষিণপশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে।

এদিকে সকাল ৬টায় ঢাকায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৮ শতাংশ। গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সবশেষ সারা দেশের জন্য দেওয়া ১২০ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে— আজ আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকার সম্ভবনা রয়েছে।

 

 

রাজধানীআবহাওয়া পূর্বাভাস
‘পৃথিবীতে প্রতি ৩ জনের একজন নারী হাড়ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছে’
আবারও জেলেনস্কিকে ভূমি ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প: প্রতিবেদন
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
হংকংয়ে রানওয়ে থেকে ছিটকে সাগরে পড়লো উড়োজাহাজ, প্রাণহানির শঙ্কা ২
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
