‘এটাই কি প্রাপ্য আমাদের’, ভাইরাল ভিডিওতে ফিলিস্তিনি শিশুর প্রশ্ন

ফিলিস্তিন-ইসরায়েলের চলমান সংঘাতে অর্ধশতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বাবা-মা ও স্বজন হারিয়েছে অনেক শিশু। আহত অসংখ্য জনের মধ্যেও শিশুদের সংখ্যা কম নয়। স্বজন হারানো এমনই এক দশ বছরের শিশু নাদাইন আবদেল-তাইফ। ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত প্রতিবেশী বাড়ির সামনে তার অসহায় আকুতির একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই তাদের টুইটার অ্যাকাউন্টে ভিডিওটি পোস্ট করেছে। ওই হামলায় প্রতিবেশী ৮ শিশু ও ২ নারী নিহত হয়েছে। একদিনে ভিডিওটি ৪০ লাখের বেশিবার দেখা হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, ১০ বছরের মেয়েটির দুচোখ কান্নার পানিতে ভরে আছে।

ইট, কাঠ, বালি,পাথরের স্তূপে পরিণত হওয়া বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে বলছে, আমি এখন কী করব? কী করে সামলাব? আমার তো মোটে ১০ বছর বয়স। এসব আর সহ্য করতে পারছি না!

সে আরও বলছে, আমি সবসময়ই অসুস্থ থাকি, কিছুই করতে পারি না। বয়স মাত্র ১০।

কাঁপা কাঁপা গলায় নাদাইন আরও বলছে, আমি আমার দেশবাসীকে সাহায্য করতে ডাক্তার হতে বা কিছু একটা করতে চাই। কিন্তু কী করব, আমি তো একজন শিশু! আমার ভয় করছে। আমার নিজের লোকজনের জন্য আমি যে কোনও কিছু করব কিন্তু কী করতে হবে, সেটা জানি না।

ভিডিওতে ইসরায়েলি হামলার কারণ জানতে চেয়ে সে বলেছে, আমরা কী করেছি? এটাই কি প্রাপ্য আমাদের?

