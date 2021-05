ভাইরাল হলো আশির দশকে ইমেইল চেক করার ভিডিও

তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে এখন হাতের মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার দিয়ে ইমেইল পাঠাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। কিন্তু আশির দশকে কীভাবে পাঠানো হতো ইমেইল? সম্প্রতি ওই সময়ে ইমেইল করার একটি ভিডিও টুইটারে প্রকাশ করা হয়েছে। আর তা দেখে অবাক নেটিজেনরা। দ্রুতই তা ভাইরাল হয়ে গেছে।

ভিডিওটি পোস্ট করেছেন ব্রিটিশ সংবাদ উপস্থাপক জন এর্লিচম্যান। ১৯৮৪ সালের ২ মিনিট ২০ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখানো হয়েছে ট্রেন ভ্রমণের সময় কীভাবে ইমেইল করা হত।

How to check your email in 1984: pic.twitter.com/P2tzx8TB47