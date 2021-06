টিভি বিতর্কে দুই পাকিস্তানি নেতার হাতাহাতি, থাপ্পড় (ভিডিও)

পাকিস্তানে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সাবেক সহকারী ফিরদৌস আশিক আওয়ান ও পাকিস্তান পিপল’স পার্টির (পিপিপি) জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) কাদির মান্দোখাইল। বিতর্কের একটি অনুষ্ঠানে টেলিভিশনের স্টুডিওতে এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছড়িয়ে পড়েছে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন দল তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের নেতা ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সহযোগী ফিরদৌস আশিক আওয়ান পিপিপি’র এমএনএ কাদির মান্দোখাইলের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করছেন। এক পর্যায়ে ফিরদৌস চড় মেরে বসেন কাদিরের গালে। আত্মরক্ষার্থে কাদিরকে নিজের দুই হাত তুলতে দেখা গেছে। এসময় তৃতীয় একজন হস্তক্ষেপ করে তাদের থামান।

ঘটনাটি অফ-এয়ারে ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও চড় মারার ঘটনাটি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

In which special assistant to CM Punjab Firdous Ashiq Awan slaps member national assembly Qadir Mandokhel. Behind the scenes of news talkshow. pic.twitter.com/qqzURJAdlm