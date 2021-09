বিক্ষোভকারীদের ওপর তালেবানের সহিংসতার নিন্দা জাতিসংঘের

আফগানিস্তানের পাঞ্জশির উপত্যকার অন্যতম নেতা আহমদ মাসুদের বিশাল অস্ত্রাগার দখল করেছে সশস্ত্র তালেবান যোদ্ধারা। এক ভিডিওতে দেখা গেছে, অস্ত্রভান্ডার ঘুরে দেখছেন তালেবান সদস্যরা।

‘বোল নেটওয়ার্ক’ সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক গুলাম আব্বাস শাহ তালেবানের কাছ থেকে পাওয়া একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। এতে দেখা গেছে, পাঞ্জশিরের তালেবানবিরোধী নেতা আহমদ মাসুদের অস্ত্রভান্ডারে অবস্থান করছেন যোদ্ধারা।

১ মিনিটি ৫৩ সেকেন্ডের ভিডিওতে উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় গোলাবারুদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া আফগান বাহিনীর ব্যবহৃত সামরিক গাড়িও ছিল। সেখানে পাঞ্জশিরের প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্যদের দেখা যায়নি।

সম্প্রতি তুমুল লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পাঞ্জশির দখলে নেওয়ার দাবি করেছে তালেবান গোষ্ঠী। যদিও প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা মাসুদ দাবি করছেন, উপত্যকার বেশিরভাগ জায়গা এখনও তার নিয়ন্ত্রণেই আছে। ইতোমধ্যে পাঞ্জশিরে মাসুদ নেই বলে জানিয়েছে তালেবান। তার অবস্থান সম্পর্কে জানা যাচ্ছে না।

