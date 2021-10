ব্রিটিশ এমপি হত্যায় অভিযুক্ত যুবক

ডিসি কমিকস ফ্র্যাঞ্চাইজির অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র ‘ইনজাস্টিস’ নিয়ে ভারতে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। চলচ্চিত্রটির একটি দৃশ্য নিয়েই মূলত ভারতীয়দের আপত্তি। ওই দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, ওয়ান্ডার ওম্যান ও সুপারম্যান ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই এবং অঞ্চলটিকে অস্ত্রমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে।

১৯ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল চলচ্চিত্রটি। কিন্তু এই মাসের শুরুতেই তা অনলাইনে ফাঁস হয়ে যায়। এতে দেখা গেছে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চলমান সংঘাত থামিয়ে দিচ্ছে ওয়ান্ডার ওম্যান ও সুপারম্যান।

এতে আরও দেখা গেছে, দুই কাল্পনিক সুপারহিরো কাশ্মিরে সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই এবং তাদের সরঞ্জাম ধ্বংস করছে। এসময় নেপথ্য কণ্ঠে বলতে শোনা যায়, বিরোধপূর্ণ কাশ্মিরে ওয়ান্ডার ওম্যান ও সুপারম্যান সব সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করে দিয়েছে এবং অঞ্চলটিকে অস্ত্রমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স-এর সদস্য বরুন পুরি ডিসি কমিকসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দৃশ্যটি বাদ দেওয়ার জন্য। তিনি টুইটারে লিখেছেন, পশ্চিমারা এখন ভারতবিরোধী প্রোপাগান্ডা ছড়াতে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র কাজে লাগাচ্ছে। এতে কাজ হবে না। কাশ্মির আমাদের অঙ্গীভুত অংশ এবং আমাদের অবমাননা করার মতো কিছু সহ্য করা হবে না।

#AntiIndiaSuperman নামের একটি হ্যাশট্যাগ টুইটারে ট্রেন্ডিংয়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা। সুধীর চৌধুরী নামের ভারতীয় সাংবাদিক ডিসি কমিকসকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র ও কমিকসে সুপারহিরোদের খুব শক্তিশালী হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু আজ ১৩৫ কোটি ভারতীয় সুপারম্যানের চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণিত হবে।

In the @DCComics new film "Injustice", Superman declares Kashmir a disputed region. Superman and Wonder Woman are seen destroying the weapons to demilitarise the region. Who’s funding such propaganda films? Is it a CIA+ISI JV post Taliban? Govt of India should fix this. pic.twitter.com/lgAXtUGQEm