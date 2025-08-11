ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত করার দায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর।
সোমবার দুপুর ১২টার দিকে জেলা শহরের পাইকপাড়া এলাকায় ওই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক ইফতেখারুল আলম রিজভী।
অভিযান সম্পর্কে ইফতেখারুল আলম রিজভী জানান, দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা শহরের পাইকপাড়া এলাকায় কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে দেখা যায়, রেস্টুরেন্টে ড্রেস কোড না মেনে ও হাতে গ্লাভস ছাড়াই খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। পাশাপাশি স্টোর রুমে খাদ্য প্রস্তুতসহ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে যথাযথভাবে খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল না। পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিকার আইনে কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি তাদের সতর্ক করা হয়।
জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।