সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৮আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৮
অভিযান চালিয়ে জরিমানা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক ইফতেখারুল আলম রিজভী

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত করার দায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে জেলা শহরের পাইকপাড়া এলাকায় ওই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক ইফতেখারুল আলম রিজভী।

অভিযান সম্পর্কে ইফতেখারুল আলম রিজভী জানান, দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা শহরের পাইকপাড়া এলাকায় কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে দেখা যায়, রেস্টুরেন্টে ড্রেস কোড না মেনে ও হাতে গ্লাভস ছাড়াই খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। পাশাপাশি স্টোর রুমে খাদ্য প্রস্তুতসহ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে যথাযথভাবে খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল না। পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিকার আইনে কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি তাদের সতর্ক করা হয়।

জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

/এমএএ/
হোটেল-রেস্তোরাঁখাদ্য
জাতিসংঘের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে অস্ট্রেলিয়া
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
গণপিটুনিতে দুই জন নিহত: ন্যায়বিচার নিশ্চিতে আসকের আহ্বান
বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে 'শহীদ মীর মুগ্ধ হল' ঘোষণা
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট 'শোক দিবস' পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
