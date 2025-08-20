৫২ পাসপোর্টসহ মানবপাচারকারী গ্রেফতার

কুমিল্লায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে সাজেদুল ইসলাম (৩৫) নামে এক মানবপাচারকারী ও পাসপোর্ট দালালকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী। মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে নগরীর নোয়াপাড়া এলাকা থেকে সাজেদুলকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার কুমিল্লা কোতয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতার সাজেদুল ইসলাম কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার হালিমানগর নোয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে চুরি ও চাঁদাবাজির ঘটনায় আগের দুটি মামলা রয়েছে।
ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে নোয়াপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে যৌথবাহিনী। এ সময় সাজেদুলের কাছ থেকে ৫২টি পাসপোর্ট, তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সেট ও একটি বাটন মোবাইল সেট জব্দ করা হয়। তার বিরুদ্ধে মানবপাচার, পাসপোর্ট জালিয়াতি, চুরি, চাঁদাবাজি, অপহরণ এবং অস্ত্র রাখাসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। চুরি ও চাঁদাবাজির ঘটনায় কোতয়ালি থানায় দুটি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায়ও তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।