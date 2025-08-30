X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও ক্ষতিকর রঙ ব্যবহার, জরিমানা ৫ লাখ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
৩০ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৯আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৯
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রঙ ব্যবহার করে খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল

নিরাপদ খাদ্য আইনের আওতায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার পরিচালিত এ অভিযানে জেলার চারটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা হয়েছে এবং ক্ষতিকর রঙ জব্দ করে জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়েছে।

জেলার বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে সংক্ষিপ্ত বিচারিক প্রক্রিয়ায় (সামারি ট্রায়াল) এ অভিযান চলে।

আদালত সূত্র জানিয়েছে, এ অভিযানে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদল বাজারে অবস্থিত তাসিন ফুডকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রঙ ব্যবহারের দায়ে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়াও অননুমোদিত রঙ জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে।

কটিয়াদী উপজেলার গচিহাটা বাজারে অবস্থিত চাঁদ ফুড প্রোডাক্টসকেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অননুমোদিত রঙ ব্যবহার এবং নিরাপদ খাদ্য আইনের অন্যান্য ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অননুমোদিত রঙ জব্দ ও ধ্বংস করা হয়েছে।

পাকুন্দিয়া উপজেলার মাইজহাটি বাজারের সোনার মদিনা ফুড প্রোডাক্টসকে অনিবন্ধিত অবস্থায় খাদ্য উৎপাদনের দায়ে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এ ছাড়া কুলিয়ারচর উপজেলার দ্বাড়িয়াকান্দি বাসস্ট্যান্ডের হোযাইফা বেকারিকে পচা ডিম ব্যবহার, অননুমোদিত রঙ ব্যবহার এবং অন্যান্য অপরাধের দায়ে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনায় জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর শংকর চন্দ্র পাল ও পুলিশ, র‌্যাব এবং আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন।

/এমএএ/
বিষয়:
খাদ্যে ভেজালখাদ্য
সম্পর্কিত
চিংড়িতে জেলি মেশানোয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা
‘দেশে ২২ লাখ ৫০ হাজার টন চাল মজুত রয়েছে’
মিষ্টির দোকানকে এক লাখ টাকা জরিমানা
সর্বশেষ খবর
ফ্যাসিস্ট ও তাদের দোসরদের রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই: সরোয়ার তুষার
ফ্যাসিস্ট ও তাদের দোসরদের রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই: সরোয়ার তুষার
গাজা নিয়ে ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বিভক্তি
গাজা নিয়ে ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বিভক্তি
চেলসি জিতলেও আলোচনায় বিতর্কিত রেফারিং, ম্যানইউর ত্রাতা ফার্নান্দেস  
চেলসি জিতলেও আলোচনায় বিতর্কিত রেফারিং, ম্যানইউর ত্রাতা ফার্নান্দেস  
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার কর্মীদের সাক্ষাৎ 
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার কর্মীদের সাক্ষাৎ 
সর্বাধিক পঠিত
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media