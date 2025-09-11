পদ্মার ঢাই মাছ বিক্রি হলো লক্ষাধিক টাকায়

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়েছে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সাড়ে ২২ কেজি ওজনের একটি ঢাই মাছ। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে দৌলতদিয়া মৎস্য আড়তে উন্মুক্ত নিলামে উঠলে মাছটি দৌলতদিয়া ৬ নম্বর ফেরিঘাটের মৎস্য ব্যবসায়ী সম্রাট শাহজাহান কিনে নেন। এ সময় মাছটি দেখতে উৎসুক জনতা ভিড় করেন।
ব্যবসায়ী সম্রাট শাহজাহান জানান, প্রতিদিনের মতো জেলে জীবন হালদার মধ্যরাতে তার ইঞ্জিনচালিত ট্রলার ও তার সহযোগীদের নিয়ে পদ্মা নদীর উজানে চর কর্নেশন এলাকায় মাছ ধরতে যান। ভোররাতে জাল তুলতেই দেখতে পান বড় একটি ঢাই মাছ ধরা পড়েছে। পরে ২২ কেজি ৬০০ গ্রাম ওজনের ঢাই মাছটি সকালে দৌলতদিয়া মৎস্য আড়তে আনলে উন্মুক্ত নিলামে তোলা হয়। সম্রাট শাহাজান প্রতি কেজি ৪ হাজর ৬০০শ টাকা দরে কিনে নেন নিয়ে ফেরিঘাটে তার আড়তঘরে নিয়ে আসেন।
তিনি আরও বলেন, ‘মাছটি আমি এক লাখ ৩ হাজার ৯৬০ টাকায় কিনে নিই। মাছটি বিক্রির জন্য আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আমি এত বড় ঢাই মাছ কখনও দেখিনি।’
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা নাজমুল হুদা বলেন, ঢাই মাছ এখন খুবই কম দেখা যায়, তা ছাড়া এটি বিলুপ্তির পথে। মাছগুলো খেতেও অনেক সুস্বাদু। পদ্মার এ ধরনের মাছ আকারে বড় হয়ে থাকে। এই মাছের দামও তুলনামূলক বেশি। এ ধরনের মাছ কিনতে বড় বড় ব্যবসায়ী, প্রবাসীদের চাহিদা থাকে।