X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আত্মসাৎ করা ৭৮ টন টিসিবির চাল উদ্ধার

মাগুরা প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৮আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৮
বাজারে অভিযান চালিয়ে টিসিবির চাল জব্দ করা হয়

মাগুরায় টিসিবির প্রায় ৭৮ টন চাল বিতরণ না করে আত্মসাৎ চেষ্টার অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার বিনোদপুর বাজার থেকে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) উপকারভোগীদের জন্য বরাদ্দ করা ৭৭.৮৩৫ মেট্রিক টন চাল উদ্ধার করেছে প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে মহম্মদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনুর আক্তারের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্যরা অভিযান চালিয়ে এ চাল উদ্ধার করেন।

কমিটির আহ্বায়ক উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুস সোবহান, সদস্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মজনুর রহমান এবং উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে বিনোদপুর বাজারের তিনটি গুদাম থেকে এই চাল জব্দ করা হয়।

তদন্ত কমিটির সদস্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মজনুর রহমান বলেন, ‘গত জুলাই মাসে ওএমএস ডিলার হোসনিয়া কান্তা ঋতুকে ৭৭.৮৩৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে তিনি ওই চাল টিসিবির ডিলারদের কাছে সরবরাহ করেননি।

‘তদন্ত কমিটির কাছে তিনি স্বীকার করেছেন যে, চালগুলো বিনোদপুর বাজারের একটি গুদামে সংরক্ষিত ছিল। তদন্ত প্রতিবেদন ইউএনও বরাবর জমা দেওয়ার পর, তার নির্দেশে ওই রাতেই তিনটি গুদামে অভিযান চালিয়ে চালগুলো জব্দ করা হয়। জব্দ চাল বর্তমানে মহম্মদপুর ও বিনোদপুরের সরকারি গুদামে সংরক্ষিত রয়েছে। ইতোমধ্যে ওএমএস ডিলার হোসনিয়া কান্তা ঋতুর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে চাল পরীক্ষা করে নির্দেশনা দেবেন।’

তবে এ ঘটনায় দায়ী ডিলার হোসনেয়ারা কান্তা ঋতুর বিরুদ্ধে শুধু ডিলারশিপ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাকে গ্রেফতার কিম্বা তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়নি। তিন মাস ধরে টিসিবির চাল গোপনে মজুত করে রাখার মতো স্পষ্ট অপরাধের পরও কেন শুধুই মাল ফেরতই যথেষ্ট ধরা হলো– বিষয়টি নিয়ে জনমনে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ভুক্তভোগী বলেন, ‘এর পেছনে হয়তো আরও প্রভাবশালী “রাঘব বোয়ালদের” যোগসাজশ রয়েছে। এখন প্রশাসনের প্রতি সর্বসাধারণের দাবি উঠেছে, এই সিন্ডিকেট ভেঙে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।’

/এমএএ/
বিষয়:
টিসিবিমাগুরা
সম্পর্কিত
জামায়াত নেতার অপসারণ চেয়ে ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিবারের আল্টিমেটাম 
মাগুরায় চোর সন্দেহে একজনকে পিটিয়ে হত্যা
নির্বাচন ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যেই হবে: প্রেস সচিব
সর্বশেষ খবর
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
ইরানে ৪টি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করবে রাশিয়া
ইরানে ৪টি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করবে রাশিয়া
প্রতারণার মামলা: মিলেনিয়াম অ্যাসোসিয়েটসের সিইও রিমান্ডে
প্রতারণার মামলা: মিলেনিয়াম অ্যাসোসিয়েটসের সিইও রিমান্ডে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দরে থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দরে থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
সর্বাধিক পঠিত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিসকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media