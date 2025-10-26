X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
ঝোপ থেকে উদ্ধার করা ককটেল নিষ্ক্রিয় করলো পুলিশ

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২২আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৬
উদ্ধার করা ককটেল বোমা

যশোরের শার্শা উপজেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় তিনটি ককটেল বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার নিজামপুর ইউনিয়নের কেরালখালী গ্রামের বেতনা নদীর পাড়ের একটি ঝোপের মধ্য থেকে এসব বোমা উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় এক কৃষক জানান, তার বাড়ির পাশে একটি ঝোপের মধ্যে লাল কসটেপে মোড়ানো বস্তু দেখতে পেয়ে শার্শা থানার আওতাধীন গোড়পাড়া পুলিশ ফাঁড়িকে জানায়। খবর পেয়ে পুলিশের এসআই আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে বোমা নিষ্ক্রিয় একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনটি ককটেল বোমা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে বোমা তিনটি নিষ্ক্রিয় করে।

এ বিষয়ে শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম বলেন, ‘উদ্ধারকৃত বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
ককটেল
