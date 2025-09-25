X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক ইলিশের দাম ১৪ হাজার টাকা

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৭আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৭
মাছটি উন্মুক্ত ডাকের মাধ্যমে বিক্রি হয়

পটুয়াখালীর মহিপুরে আড়াই কেজি ওজনের এক ইলিশ বিক্রি হয়েছে ১৪ হাজার টাকায়। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে মহিপুর মৎস্যবন্দরের ফয়সাল ফিশে মাছটি বিক্রি হয়।

জেলে শহিদ মাঝি বলেন, ‘ইলিশ শিকারে সমুদ্রে গিয়ে অন্যান্য মাছের সঙ্গে এ বড় ইলিশটি ধরা পড়ে। মাছটির ওজন ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। সকালে মাছটি ফয়সাল ফিশে নিয়ে আসলে নিলামে ১৪ হাজার টাকায় কেনেন মৎস্য ব্যবসায়ী ইশতিয়াক।’

ফয়সাল ফিশের স্বত্বাধিকারী মো. মেহেদী ফয়সাল বলেন, ‘বড় সাইজের ইলিশ সচরাচর পাওয়া যায় না। মাছটি খোলা বাজারে উন্মুক্ত ডাকের মাধ্যমে প্রতি কেজি ৫ হাজার ৬০০ টাকা দরে ১৪ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।’

ক্রেতা ইশতিয়াক বলেন, ‘বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়া বিশাল সাইজের ইলিশ মাছটি কিনেছি লাভের আশায়, মাছটি আমি ঢাকায় পাঠাবো।’

সাগরে বড় ইলিশের সংখ্যা খুবই কম। সাইজে বড় হওয়ার কারণে মাছটি অনেক টাকা বিক্রি হয়েছে। খুব বেশি মাছ না পেলেও এমন দু-একটা মাছ পেলে জেলেরা অনেক খুশি হয়।

মাছটি প্রসঙ্গে কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ‘গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছেন। ইলিশের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞার সুফলও বলা যায়।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
ইলিশ মাছ
সম্পর্কিত
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দুর্গাপূজা উপলক্ষে আখাউড়া দিয়ে ভারতে গেলো ১১৯২ কেজি ইলিশ
বেনাপোল দিয়ে ভারতে গেলো আরও ২৬ হাজার ৩৫৮ কেজি ইলিশ
সর্বশেষ খবর
কুষ্টিয়ায় হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালে ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা
কুষ্টিয়ায় হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালে ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা
দেশে জঙ্গিবাদ নেই: এটিইউ প্রধান
দেশে জঙ্গিবাদ নেই: এটিইউ প্রধান
নভেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলছে সেন্টমার্টিন
নভেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলছে সেন্টমার্টিন
বাড়ি থেকে পালানো কিশোরী ঘুমিয়ে পড়লো বাসে, গভীর রাতে উদ্ধার করলো পুলিশ
বাড়ি থেকে পালানো কিশোরী ঘুমিয়ে পড়লো বাসে, গভীর রাতে উদ্ধার করলো পুলিশ
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media