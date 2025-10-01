X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
এক ইলিশের দাম ৯ হাজার টাকা

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৮আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৯
সমুদ্রে অন্যান্য মাছের সঙ্গে বড় এ ইলিশটি ধরা পড়ে

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় জেলে ছোবাহান মাঝির জালে ধরা পড়লো ২ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ। মাছটি বিক্রি হয়েছে ৮ হাজার ৮০০ টাকায়। বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৭টায় আলীপুর মৎস্য বন্দরের জমজম ফিশে মাছটি নিয়ে এলে ৪ হাজার টাকা কেজি দরে ৮ হাজার ৮০০ টাকায় কিনে নেন মৎস্য ব্যবসায়ী পি এম মুসা।

এর আগে, গত ২৬ সেপ্টেম্বর এফ বি আশরাফুল ট্রলারে মাছ ধরার উদ্দেশে সমুদ্রে গেলে অন্যান্য মাছের সঙ্গে বড় ইলিশটি ধরা পড়ে।

জেলে ছোবাহান বলেন, ‘ইলিশ শিকারে সমুদ্রে গিয়ে অন্যান্য মাছের সঙ্গে বড় এই ইলিশটি ধরা পড়ে। সাগরে বড় ইলিশের সংখ্যা খুবই কম। সাইজে বড় হওয়ার কারণে মাছটি ভালো দামে বিক্রি হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার আগমুহূর্তে এমন মাছ পেয়ে আমি খুশি।’

জমজম ফিশের স্বত্বাধিকারী সাঈদুল ইসলাম বলেন, ‘বড় সাইজের ইলিশ সচরাচর পাওয়া যায় না। বড় ইলিশ পেলে জেলেরা যেমন লাভবান হয়, পাশাপাশি আমরা ব্যবসায়ীরাও ভালো দামে মাছগুলো বিক্রি করতে পারি।’

মাছটির ক্রেতা পি এম মুসা বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরেই আমি মাছের ব্যবসা করি। পুরো বাজার খুঁজে বড় সাইজের এই একটি ইলিশ পেয়েছি। মাছটি ঠাকুরগাঁওয়ে পাঠাবো। আশা করছি ভালো দামে বিক্রি করতে পারবো।’

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা জানান, জেলেদের জালে বড় সাইজের ইলিশ এখন প্রায়ই মিলছে। এটি ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞার সুফলও বলা যায়। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছে। ইলিশের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইলিশ মাছ
