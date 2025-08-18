চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) র্যাগিংয়ের অভিযোগে ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ডিসিপ্লিন কমিটির সদস্যসচিব ও ছাত্রকল্যাণ অধিদফতরের পরিচালক মো. মাহবুবুল আলম স্বাক্ষরিত পৃথক ১০টি নোটিশ অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো হয়।
কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের। তাদের বিরুদ্ধে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নয় শিক্ষার্থীকে হয়রানি (র্যাগিং) করার অভিযোগ আছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৩ আগস্ট দিবাগত রাত ১টায় মুক্তিযোদ্ধা হলের প্রাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রাধ্যক্ষরা হল পরিদর্শনে যান। এ সময় একটি কক্ষে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নয় শিক্ষার্থীকে হয়রানি করছিলেন অভিযুক্ত ১০ শিক্ষার্থী। বিষয়টি দেখতে পান প্রাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রাধ্যক্ষরা।
নোটিশে বলা হয়েছে, এমন আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধির পরিপন্থি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধি মোতাবেক কেন তাদের বিরুদ্ধে এক বা একাধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। আগামী ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছাত্রকল্যাণ অধিদফতরে সশরীর উপস্থিত হয়ে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ অধিদফতরের পরিচালক মো. মাহবুবুল আলম বলেন, হল প্রাধ্যক্ষদের অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকভাবে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। কারণ দর্শানোর জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।