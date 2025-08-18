X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে চুয়েটের ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ডিসিপ্লিন কমিটির সদস্যসচিব ও ছাত্রকল্যাণ অধিদফতরের পরিচালক মো. মাহবুবুল আলম স্বাক্ষরিত পৃথক ১০টি নোটিশ অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো হয়।

কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের। তাদের বিরুদ্ধে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নয় শিক্ষার্থীকে হয়রানি (র‍্যাগিং) করার অভিযোগ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৩ আগস্ট দিবাগত রাত ১টায় মুক্তিযোদ্ধা হলের প্রাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রাধ্যক্ষরা হল পরিদর্শনে যান। এ সময় একটি কক্ষে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নয় শিক্ষার্থীকে হয়রানি করছিলেন অভিযুক্ত ১০ শিক্ষার্থী। বিষয়টি দেখতে পান প্রাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রাধ্যক্ষরা।

নোটিশে বলা হয়েছে, এমন আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধির পরিপন্থি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধি মোতাবেক কেন তাদের বিরুদ্ধে এক বা একাধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। আগামী ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছাত্রকল্যাণ অধিদফতরে সশরীর উপস্থিত হয়ে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ অধিদফতরের পরিচালক মো. মাহবুবুল আলম বলেন, হল প্রাধ্যক্ষদের অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকভাবে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। কারণ দর্শানোর জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

/এএম/
বিষয়:
চুয়েট
সম্পর্কিত
চুয়েট ছাত্রলীগের ১৯ নেতা বহিষ্কার
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২০ আগস্ট
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২০ আগস্ট
জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল
জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল
রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
চলন্ত অবস্থায় দুই ভাগ হয়ে গেলো ট্রেন, শিডিউল বিপর্যয়
চলন্ত অবস্থায় দুই ভাগ হয়ে গেলো ট্রেন, শিডিউল বিপর্যয়
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media