শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
তিন কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হলো ১০ হাজার টাকায়

রায়পুর প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪২আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪২
তিন কেজি ওজনের ইলিশ

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় তিন কেজি ৪০০ গ্রাম ওজনের একটি বড় ইলিশ মেঘনা নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে। পরে ইলিশ মাছটি বিক্রি হয়েছে ১০ হাজার টাকায়।

শুক্রবার দুপুরে (৩ অক্টোবর) উপজেলার রামগতি মাছঘাটে হেলাল ব্যাপারির আড়তে ওই বড় মাছটি ডাকে সর্বোচ্চ দামে কিনে নেন অজি উল্যাহ ব্যাপারি। বড় এ ইলিশ কিনতে নিলামে (ডাকে) অংশ নেন কমপক্ষে ১০ ব্যবসায়ী।

এর আগে সাগরে মাছ শিকার করতে গেলে উপজেলার চরগাজী ইউনিয়নের জেলে মফিজ মাঝির জালে মাছটি ধরা পড়ে।

ইলিশের ক্রেতা অজি উল্লাহ ব্যাপারি বলেন, ‘আমি ১০ হাজার টাকায় ইলিশটি কিনেছি। ঢাকার মোকামে পাঠাবো। আশা করছি, সেখানে ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবো। এত বড় ইলিশ সচরাচর মেলে না। ঢাকায় বড় ইলিশের বিশেষ চাহিদা রয়েছে।’

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, ইলিশ কম পাওয়ায় জেলেরা হতাশ, তবে এ বছর মাঝেমধ্যে বড় আকারের কিছু ইলিশ ধরা পড়ছে।

মফিজ মাঝি জানান, তিন দিন আগে ১০ জেলেকে নিয়ে তিনি নদীতে মাছ ধরতে যান। বৃহস্পতিবার রাতে জাল ফেলার পর তোলার সময় জালে আটকা পড়ে একটি বড় ইলিশ। পরে আড়তে আনলে মাছটি ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়।

স্থানীয় ব্যবসায়ী মুসা আহমেদ বলেন, অভিযানের শেষ দিনে এমন একটি ইলিশ পেয়ে সবাই উচ্ছ্বসিত। ইতিমধ্যে মাছটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। মফিজ মাঝি শুধু ওই বড় ইলিশটিই নয়, আরও মাছসহ প্রায় আড়াই লাখ টাকার মাছ বিক্রি করেছেন আমাদের মাছ ঘাটে।

আড়তদার হেলাল ব্যাপারী জানান, মফিজ মাঝি সাগর থেকে বড় ইলিশসহ অনেক মাছ নিয়ে তার গদিতে আসেন। এর মধ্যে ওই একটি ইলিশের দাম ওঠে ১০ হাজার টাকা। পরে সর্বোচ্চ দরদাতা স্থানীয় ব্যবসায়ী অজি উল্লাহ ব্যাপারির কাছে বিক্রি করা হয়।

ইলিশ মাছ
