সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
দিনদুপুরে মোটরসাইকেল আরোহীকে কুপিয়ে হত্যা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৮আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৮
খবর পেয়ে চর জব্বর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে, আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ভিড় জমান

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় প্রকাশ্যে এক মোটরসাইকেল আরোহীকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) বেলা পৌনে ২টার দিকে উপজেলার চর জবলী গ্রামের পালোয়ান বাড়ির সামনে আট কপালিয়া-পরিষ্কার বাজার সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম সুব্রত চন্দ্র দাশ (৪২)। তিনি উপজেলার চর আমানউল্যাহ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চর বজলুল করিম গ্রামের চিরু রঞ্জন দাশের ছেলে। হত্যায় ঘটনায় কারা জড়িত, তা জানাতে পারেনি পুলিশ। 

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নিহত সুব্রত চন্দ্র দাশের স্ত্রী রিকতা রানী দাশ চর জব্বর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে চাকরি করেন। সুব্রত প্রতিদিন স্ত্রীকে গ্রামের বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলযোগে সকালে কর্মস্থলে পৌঁছে দিতেন, আবার দুপুরে গিয়ে নিয়ে আসতেন। আজ বেলা পৌনে দুইটার দিকে সুব্রত তাঁর স্ত্রীকে কর্মস্থল থেকে আনার জন্য মোটরসাইকেলযোগে পরিষ্কার বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুব্রতর মোটরসাইকেল আট কপালিয়া-পরিষ্কার বাজার সড়কের পালোয়ান বাড়ির সামনে পৌঁছালে সিএনজিচালিত অটোরিকশাযোগে আসা একদল ব্যক্তি তার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তার মাথায় এলোপাতাড়ি কোপায় এবং গলা কেটে হত্যা করে সড়কের ওপর লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। এ সময় তার মোটরসাইকেলটি সড়কের ওপর অক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকে। পরে আশপাশের মানুষজন পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে চর জব্বর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি মঙ্গলবার সকালে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

নিহত সুব্রতর চাচা লিটন চন্দ্র দাশ জানান, তার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে সুব্রত একসময় ব্যবসা করতো। স্ত্রীর চাকরির কারণে কয়েক বছর আগে ব্যবসা ছেড়ে দেয়। আজ দুপুরে মোটরসাইকেলে কর্মস্থল থেকে স্ত্রীকে আনতে যাওয়ার পথে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে। কারা কী কারণে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটালো, তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

সুবর্ণচরের চর জব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া বলেন, ‘স্ত্রীকে কর্মস্থল থেকে বাসায় আনতে যাচ্ছিলেন সুব্রত। পথিমধ্যে এ ঘটনা ঘটে। কারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে। হত্যার রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছে পুলিশ।’

