বিছানায় পড়ে ছিল শিশুর লাশ, ফ্যানে ঝুলছিলেন মা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে নিজ বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে মায়ের এবং বিছানা থেকে তার ১৬ মাসের কন্যাশিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার সদরের বিবিরহাট এলাকা থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, শিশুসন্তানকে শ্বাসরোধে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন মা।
নিহত মায়ের নাম আফরোজা আফরিন (২৫)। তিনি ফটিকছড়ি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলামের স্ত্রী। আনোয়ারুল একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত বলে জানিয়েছে পরিবার।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে সন্তানকে নিয়ে নিজের কক্ষে ঢোকেন আফরোজা। এরপর আর বাইরে আসেননি। একপর্যায়ে তার শ্বশুর ও ননদ ডাকাডাকি করতে থাকেন। তবে দরজা না খোলায় তারা পুলিশকে খবর দেন। এরপর পুলিশ এসে দরজা ভেঙে শিশুটির লাশ বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে। একই কক্ষের ফ্যানে আফরোজার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়।
নিহতের শ্বশুর মো. কামাল জানান, আড়াই বছর আগে তার ছেলের সঙ্গে আফরোজার বিয়ে হয়। মানসিক সমস্যা থাকায় আফরোজার চিকিৎসা চলছিল। আফরোজার সঙ্গে তার ছেলে বা তাদের কোনও বিরোধ হয়নি। ছেলে চাকরি সূত্রে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে থাকে। আমাদের ধারণা মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে সন্তানকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেছে আফরোজা।
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি ) নূর আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজার তালা ভেঙে দুটি লাশ উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে লাশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শিশুসন্তানকে হত্যার পর মা আত্মহত্যা করেছেন।’