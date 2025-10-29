X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিছানায় পড়ে ছিল শিশুর লাশ, ফ্যানে ঝুলছিলেন মা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৩আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৩
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে নিজ বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে মায়ের এবং বিছানা থেকে তার ১৬ মাসের কন্যাশিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে নিজ বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে মায়ের এবং বিছানা থেকে তার ১৬ মাসের কন্যাশিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার সদরের বিবিরহাট এলাকা থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, শিশুসন্তানকে শ্বাসরোধে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন মা।

নিহত মায়ের নাম আফরোজা আফরিন (২৫)। তিনি ফটিকছড়ি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলামের স্ত্রী। আনোয়ারুল একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত বলে জানিয়েছে পরিবার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে সন্তানকে নিয়ে নিজের কক্ষে ঢোকেন আফরোজা। এরপর আর বাইরে আসেননি। একপর্যায়ে তার শ্বশুর ও ননদ ডাকাডাকি করতে থাকেন। তবে দরজা না খোলায় তারা পুলিশকে খবর দেন। এরপর পুলিশ এসে দরজা ভেঙে শিশুটির লাশ বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে। একই কক্ষের ফ্যানে আফরোজার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়।

নিহতের শ্বশুর মো. কামাল জানান, আড়াই বছর আগে তার ছেলের সঙ্গে আফরোজার বিয়ে হয়। মানসিক সমস্যা থাকায় আফরোজার চিকিৎসা চলছিল। আফরোজার সঙ্গে তার ছেলে বা তাদের কোনও বিরোধ হয়নি। ছেলে চাকরি সূত্রে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে থাকে। আমাদের ধারণা মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে সন্তানকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেছে আফরোজা।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি ) নূর আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজার তালা ভেঙে দুটি লাশ উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে লাশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শিশুসন্তানকে হত্যার পর মা আত্মহত্যা করেছেন।’

/এএম/ 
বিষয়:
আত্মহত্যালাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
কুমিল্লায় একদিনে ৩ জনের লাশ উদ্ধার
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
যাত্রাবাড়ীতে সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ির ধাক্কায় লন্ড্রি দোকান কর্মচারী নিহত
সর্বশেষ খবর
জুলাই মঞ্চের নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, এনসিপি নেতা গ্রেফতার
জুলাই মঞ্চের নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, এনসিপি নেতা গ্রেফতার
জাতীয় পার্টি যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ না পায়, ইসিকে নুর
জাতীয় পার্টি যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ না পায়, ইসিকে নুর
ঢামেকে এক কারাবন্দির মৃত্যু
ঢামেকে এক কারাবন্দির মৃত্যু
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সর্বাধিক পঠিত
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা
আমন ক্ষেতে পোকায় দিশেহারা কৃষক, বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা নেই
আমন ক্ষেতে পোকায় দিশেহারা কৃষক, বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা নেই
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media