গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগে পাওয়া খণ্ডিত মরদেহের পরিচয় মিলেছে

গাজীপুরের টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় সড়কের পাশে পড়ে থাকা দুটি ট্রাভেল ব্যাগ থেকে অজ্ঞাত যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধারের পর পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ। মরদেহটি নরসিংদী সদর থানা এলাকার সুরুজ মিয়ার ছেলে অলি মিয়ার (৩৬)। তিনি আজমেরী পরিবহনে হেলপার হিসেবে কাজ করতেন। তবে এখনও তার মাথা পাওয়া যায়নি।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে ওই এলাকার হাজীর বিরিয়ানি দোকানের সামনে সড়কে পাশে দুটি ট্রাভেল ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ব্যাগ থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে তারা থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগের ভেতরে থাকা কালো পলিথিনে মোড়ানো লাশের কয়েকটি খণ্ড উদ্ধার করে। ট্রাভেল ব্যাগে অজ্ঞাত যুবকের খণ্ডিত মরদেহ পাওয়ার ঘটনাটি স্থানীয়দের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এলাকাবাসীর ধারণা, রাতের কোনও একসময় স্টেশন সড়ক এলাকায় লাইটিং ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় অপরাধীরা সহজে এ কাজ করে পালিয়ে যেতে পারে।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম জানান, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) সহায়তায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরীক্ষা করে অলি মিয়ার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে।