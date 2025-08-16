বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকীতে কাঙালিভোজের আয়োজন করা ছাত্রলীগ কর্মী গ্রেফতার

গাজীপুরের শ্রীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে কাঙালিভোজের আয়োজন করায় রাতুল (২৩) নামে ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ বলছে, তার বিরুদ্ধে মশাল মিছিল এবং নাশকতার অভিযোগে ছিল। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার রাতুল গাজীপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া (হাজী বাড়ি) গ্রামের আনিছুর রহমান ওরয়ে রশীদ মাস্টারের ছেলে। তিনি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী।
স্থানীয়রা জানান, শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্রলীগ কর্মী রাতুল তার বাড়িতে কাঙালিভোজের আয়োজন করেন। কর্মীদেরকেসহ এলাকাবাসীর জন্য খিচুড়ি রান্না করছিলেন। খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা পুলিশ দুপুরে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে।
শ্রীপুর থানার ওসি মুহম্মদ আবদুল বারিক গ্রেফতারের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সোমবার (১১ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাজীপুর ইউনিয়নের আজুগিরচালা (গুলিস্তান মোড়) এলাকায় মশাল মিছিলের প্রস্তুতির সময় ককটেল, পেট্রোল ও নাশকতার বিভিন্ন সামগ্রীসহ নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের চার জনকে আটক করে পুলিশ। ওই মামলায় রাতুলও আসামি। ওই দিন পালিয়ে যাওয়ায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। গোপন সংবাদে পুলিশ জানতে পারেন, শুক্রবার রাতুল বাড়িতে এসেছে। এমন খবরে পুলিশ দুপুরে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
তবে তার বাড়িতে শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে কাঙালিভোজের আয়োজন ছিল কি না তা ওসি জানেন না বলে জানান।