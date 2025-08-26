X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের এক ঘণ্টা অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৬আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৮
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের হেনস্তার প্রতিবাদে এবং প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের অযৌক্তিক তিন দফা দাবির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও ব্লকেড কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা থেকে পৌনে ৭টা পর্যন্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এসব কর্মসূচি পালন করা হয়। আন্দোলনকারীরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় পৌনে এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আন্দোলনের অংশ নিতে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে মিছিল নিয়ে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা সিটিটি মোড়ে জড়ো হন। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে জয়দেবপুরের শিববাড়ি মোড় হয়ে চান্দনা চৌরাস্তায় এসে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন।

কর্মসূচি চলাকালে বক্তারা বলেন, স্পর্শকাতর সরকারি বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা কারিগরি শিক্ষা এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র ও অযৌক্তিক ৩ দফা দাবি নিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায়  লক্ষাধিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী এবং পাঁচ লক্ষাধিক পলিটেকনিক শিক্ষার্থী আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধা হবে।

এ সময় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সাত দফা দাবি উল্লেখ বক্তারা আরও বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক ১৯৭৮ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সমমান পদে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ব্যতীত অন্যদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। সব প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোতে সহকারী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের যার ১ অনুপাত ৫ করতে হবে। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক নির্ধারিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ থেকে সহকারী প্রকৌশলী পদে ৩০ ভাগ পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। ১৯৯৪ সালে বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক জারি করা প্রজ্ঞাপন অমান্য করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (১০ম গ্রেড) পদের পরিবর্তে পল্লী বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দফতরের পদে নিয়োগ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নিয়ে মিথ্যাচার ও কুৎসা রটিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাওয়া কতিপয় বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের গুণগত মান রক্ষার্থে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার ১ অনুপাত ১২ করে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা উদ্যোগ এবং কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ কর্তৃক উত্থাপিত ছয় দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। 
বিক্ষোভকারীদের স্লোগান দিতে শোনা যায়- ‘তুমি কে, আমি কে? ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার’; ‘জেগেছে রে জেগেছে, ডিপ্লোমারা জেগেছে’।

সাত দফা দাবিগুলো হলো, প্রকৌশল কর্মক্ষেত্রকে ডেস্ক ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভাগ করে বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১০ম গ্রেডভুক্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সংরক্ষণ করা; সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রকৌশল সংস্থা, বিভাগ ও বিদ্যুৎ কোম্পানির জনবল কাঠামোতে বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের হার ১:৫ করা; সব প্রকৌশল সংস্থায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী হতে সহকারী প্রকৌশলী পদে বিদ্যমান ৩৩ শতাংশ পদোন্নতির বিধান ৫০ শতাংশে উন্নীত করা; মেধার অপচয় রোধে কারিগরি ক্যাডার ব্যতীত অন্যকোনও ক্যাডারে প্রকৌশলীদের নিয়োগ বন্ধ এবং প্রকৌশল পেশা পরিবর্তন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা; ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম আধুনিকায়ন করে ইংরেজিতে প্রণয়ন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:১২ নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষক সংকট দূর করা; আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা; কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশের ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নসহ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সনদধারীদের জন্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করা।

বিক্ষোভকারী একজন বলেন, ‘গ্যাটমেন পদেও যদি বিএসসি ইঞ্জিনিয়াররা আবেদন করে, অনার্স মাস্টার্স যদি আবেদন করে, টেকনিশিয়ানও অনার্স মাস্টার্স আবেদন করে, প্রকৌশলীতেও অনার্স মাস্টার্স, ডিপ্লোমাতেও অনার্স মাস্টার্স, নির্বাহীতেও অনার্স মাস্টার্স, বুয়েটিয়ান হবে, চেয়ারম্যানও বুয়েটিয়ান হবে তাহলে একটা অফিসের আইনশৃঙ্খলা কীভাবে বজায় থাকবে? অফিসগুলোতে সিন্ডিকেট হওয়ার মূল কারণ তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী যোগ্য লোক নেই। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সাত দফা দাবি আইডিবি বরাবর জানিয়ে দিয়েছি। সেটাই আমাদের চাওয়া এবং এ চাওয়া বাস্তবায়নের জন্য আজকে আমরা এখানে কর্মসূচি দিয়েছি।’

আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন- ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ইসহাক পিকু, আফসার উদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমানসহ আরও অনেকে।

চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় দায়িত্বরত ট্রাফিক ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম জানান, সন্ধ্যা ৬টা থেকে পৌনে ৭টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে ওই রুটে তীব্র যানজট সৃষ্টি হলে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

ফিক্সিং কাণ্ডের প্রাথমিক রিপোর্ট দেখে কারও নাম প্রকাশ করবে না বিসিবি
সামিট কমিউনিকেশনের চেয়ারম্যানসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
হিমুকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা: বয়ফ্রেন্ড রাফির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন
গুলশানে কবি আল মাহমুদ পাঠাগারের উদ্বোধন
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
এনবিআরে বদলি-বরখাস্তের ঝড় থামবে কবে, আস্থা ফিরবে কীভাবে?
