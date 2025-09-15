X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
মাদারীপুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

মাদারীপুর প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০০আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০০
রাকিবের স্বজনদের আহাজারি

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় পূর্ববিরোধের জেরে রাকিব মাতুব্বর (২৩) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে শিবচর বাজারের প্রধান সড়কের সামনে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

নিহত রাকিব মাতুব্বর চরশ্যামাইল এলাকার নাসির মাতুব্বরের ছেলে এবং একই এলাকার ইবনে সামাদ হত্যা মামলার আসামি। গত ১২ দিন আগে জামিনে মুক্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাত ৮টার দিকে শিবচর পৌর বাজারের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাকিব। এ সময় চাইনিজ কুড়াল ও দা নিয়ে রাকিবের ওপর হামলা চালায় পাঁচ-ছয় জন দুর্বৃত্ত। তারা কুপিয়ে জখম করে। গুরুতর অবস্থায় শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ঢাকা মেডিক্যালে পাঠালে সেখানে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, ‌‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। পূর্বশত্রুতার জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করছি। ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করা হবে।’

বিষয়:
শিবচরকুপিয়ে হত্যা
