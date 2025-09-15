ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বিক্ষোভ-অবরোধের ঘটনায় ৯০ জনের নামে পুলিশের মামলা

সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় চলমান বিক্ষোভ-অবরোধকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নের ঘটনায় ৯০ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছে পুলিশ। এ ছাড়া আরও ১৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। মামলার সত্যতা নিশ্চিত করেন ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফ হোসেন।
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে ভাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনে মামলাটি করেন। এ মামলায় ১ নম্বর আসামি হিসেবে আন্দোলন ঘিরে গঠিত সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ম.ম. সিদ্দিক মিয়াকে (৬০) গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তাকে শনিবার দিবাগত গভীর রাতে নগরকান্দা থানার চাঁদহাট ইউনিয়ন থেকে আটক করে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। এ ছাড়া মামলায় হামিরদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. খোকন মিয়াকে দুই নম্বর আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, আসামিরা ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা-চরভদ্রাসন-সদরপুর) আসন বিন্যাসকে কেন্দ্র করে গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে ম.ম. সিদ্দিক মিয়ার নেতৃত্বে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের আলগী ইউনিয়নের সোয়াদী এলাকায় সমাবেত হয়। তারা অবৈধ দাবি বাস্তবায়নের নামে যাতায়াতকারী জনসাধারণকে স্বাভাবিকভাবে পথে চলতে না দিয়ে রাস্তার ওপর বড় বড় গাছ ফেলে ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও শক্তির মহড়া প্রদর্শন করে ত্রাস সৃষ্টি করে ও যানবাহনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাদের বাধা প্রদান করা হলে মারমুখী অবস্থান নেয়। পরে তাদের ধাওয়া দিলে পালিয়ে যায়।
রবিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় ওসি মো. আশরাফ হোসেন বলেন, ‘দ্রুত বিচার আইনে মামলাটি রুজু হয়েছে এবং আটক ম.ম. সিদ্দিক মিয়াকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তাকে আগামীকাল (সোমবার) আদালতে পাঠানো হবে। এ ছাড়া বাকি আসামিদের গ্রেফতার করতে অভিযান চলছে।’
প্রসঙ্গত, গত ৪ আগস্ট নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত গেজেটে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসে ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গার আলগী ও হামিরদি ইউনিয়নকে পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর-২ আসনে সংযুক্ত করা হয়। এরপরেই বিক্ষুব্ধরা তিন দফায় গত ৫ দিন ভাঙ্গা হয়ে যাওয়া দুটি মহাসড়ক, দুটি রেলপথ ও ঢাকা-মাওয়া ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করেন। এতে সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েন দক্ষিণবঙ্গের ২১ জেলার মানুষ। সর্বশেষ রবিবারও সকাল-সন্ধ্যা অবরোধ করেন এবং আজ সোমবার ও আগামীকাল মঙ্গলবারও অবরোধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।