শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
এক ঘরে সন্তানের আরেক ঘর থেকে অন্তঃসত্ত্বা মায়ের লাশ উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫৩আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫৩
স্থানীয়দের ভিড়

ফরিদপুরে সদরপুর উপজেলায় একই বাড়ির আলাদা ঘর থেকে অন্তঃসত্ত্বা মা ও সন্তানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দিকে ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের পূর্বকান্দি গ্রামে ঘর থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত শিশুর নাম হুজাইফা (৫) ও মায়ের নাম সুমাইয়া আক্তার (২২)। সুমাইয়া অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলে জানা গেছে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর তার ডেলিভারির তারিখ ছিল।

সুমাইয়া ফরিদপুর সদরের কৈজুরী গ্রামের বাসিন্দা রমজান খানের মেয়ে। তার স্বামীর নাম রমজান মুন্সী। তিনি সদরপুরের কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের পূর্বকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মোতালেব মুন্সির ছেলে। ২০২০ সালে তাদের বিয়ে হয়।

রমজান দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুর ছিলেন। দুই বছর আগে তিনি দেশে ফেরেন এবং বর্তমানে অন্য কোনও দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

রমজানের বাবা মোতালেব মুন্সি জানান, ঘটনার সময় তিনি বাড়ির কাছে ঘাস কাটছিলেন খামারে থাকা গরুর জন্য। হঠাৎ বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তিনি এসে ঘটনা জানতে পারেন।

তিনি বলেন, রমজানের সঙ্গে সুমাইয়ার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল । কখনও তাদের মধ্যে কলহ হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিবেশীরা জানান, সুমাইয়া ও রমজানের মধ্যে প্রায় তারা ঝগড়াঝাঁটির কথা শুনেছেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভাঙ্গা সার্কেল) আসিফ ইকবাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, এক ঘর থেকে সুমাইয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আরেক ঘরে শিশুটি গলাকাটা অবস্থায় কম্বল প্যাঁচানো ছিল।

সদরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুদের রায় জানান, রমজান ফরিদপুরে আছেন। তার স্ত্রীর সঙ্গে তার আজ দেখা ও কথা বলা সম্ভব হয়নি বলে জানান তিনি। ঘটনা তদন্ত না করে বোঝা যাচ্ছে না।

/এফআর/
বিষয়:
লাশ উদ্ধারঅপরাধ
ডাকসু-জাকসুতে শিবিরের জয়: জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
চাকসু নির্বাচনে কোন পদে কত প্রার্থী?
আরডিজেএ’র নির্বাচনে সভাপতি বাতেন বিপ্লব, সেক্রেটারি ইমন
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
ফের শাহজালালের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্বে আসছে এপিবিএন
জয়ের পরই বাবা হারানোর খবর পেলেন লঙ্কান ক্রিকেটার 
