X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বেড়িবাঁধের পাশ থেকে আ.লীগ নেতার লাশ উদ্ধার, হত্যা বলে ধারণা পুলিশের

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২১আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪১
সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায় বেড়িবাঁধের পাশ থেকে বিজন কুমার দে (৬২) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায় বেড়িবাঁধের পাশ থেকে বিজন কুমার দে (৬২) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বুধহাটা ইউনিয়নের কুন্দুড়িয়া চুমুরিয়া গ্রামের পাউবোর বেড়িবাঁধের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত বিজন কুমার দে বুধহাটা ইউনিয়নের পাইথালী গ্রামের মৃত ভঞ্জন কুমার দে’র ছেলে। তিনি চিংড়ি রেণুর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তার দুই পায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে। তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

বিজনের ছোট ভাই স্কুলশিক্ষক রঘুনাথ দে বলেন, ‘স্ত্রী আগেই মারা যাওয়ায় বাড়িতে একা এক ঘরে থাকতেন বিজন কুমার। মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে স্থানীয় পাইথালী বাজারে যান তিনি। কিন্তু রাতে বাসায় ফেরেননি। রাত ১০টার দিকে ছেলে প্রণব দে ফোন করলে মোবাইল বন্ধ পায়। বুধবার সকালে ঘরে ঢুকে ছেলে দেখে রাতের খাবার পড়ে আছে। সকাল ৯টার দিকে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পাই, পাশের চুমুরিয়া গ্রামের বেড়িবাঁধের পাশে মরদেহ পড়ে আছে। পরে প্রণব ঘটনাস্থলে গিয়ে শনাক্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে আশাশুনি থানা পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। তারা ১০টার দিকে এসে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেয়।’

আশাশুনি থানার উপপরিদর্শক আবদুর রহিম বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

আশাশুনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুল আরেফিন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি হত্যা। দুই পায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে। নিহতের ছেলে প্রণব দে বাদী হয়ে মামলা করবেন। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। পাশাপাশি ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছি আমরা।’

/এএম/এমওএফ/
বিষয়:
আওয়ামী লীগসাতক্ষীরাহত্যাকাণ্ডলাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
পটুয়াখালীতে এক নদী থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার
ঢাকাস্থ সাতক্ষীরা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ইমরুল, সম্পাদক আরিফুল ইসলাম
আ.লীগ নেতা সুজিত রায় নন্দীসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে কলেজ শিক্ষকের মামলা
সর্বশেষ খবর
জাতির সেবায় আনসার-ভিডিপির ৬০ লাখ সদস্য সবসময় প্রস্তুত: মহাপরিচালক
জাতির সেবায় আনসার-ভিডিপির ৬০ লাখ সদস্য সবসময় প্রস্তুত: মহাপরিচালক
ডাকসু নির্বাচনে ভোট কমাতে ছক এঁকেছে নির্বাচন কমিশন, অভিযোগ আবু বাকেরের
ডাকসু নির্বাচনে ভোট কমাতে ছক এঁকেছে নির্বাচন কমিশন, অভিযোগ আবু বাকেরের
‘কোনও দলের কার্যক্রম স্থগিত থাকলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না’
‘কোনও দলের কার্যক্রম স্থগিত থাকলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না’
কেরানীগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাবের অভিযান: বিদেশি পিস্তল, মাদক ও গ্রেনেড উদ্ধার
কেরানীগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাবের অভিযান: বিদেশি পিস্তল, মাদক ও গ্রেনেড উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
জাপাকে প্রধান বিরোধী দল করার ষড়যন্ত্রে বিস্মিত প্রধান উপদেষ্টা: রাশেদ খান
জাপাকে প্রধান বিরোধী দল করার ষড়যন্ত্রে বিস্মিত প্রধান উপদেষ্টা: রাশেদ খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media