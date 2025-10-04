X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
পাঁচ দিন পর বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি শুরু

বেনাপোল প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৭আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৭
বেনাপোল বন্দর

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে টানা ৫ দিনের ছুটি শেষে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। 

আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল থেকে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ১০ ট্রাক ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে আমদানি হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশি কোনও পণ্য ভারতে রফতানি হয়নি। আমদানি-রফতানি শুরুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান।

তিনি বলেন, ‘শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ৫ দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ রাখা হয়। আজ শনিবার সকাল থেকে আবারও বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি চালু হয়েছে।’

বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক শামীম হোসেন জানান, ভারতে দুর্গাপূজার ছুটি থাকায় ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রফতানি বন্ধ ছিল। আজ শনিবার সকাল থেকে পুনরায় দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রফতানি শুরু হয়েছে।

আমদানি রফতানি
