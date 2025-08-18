শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বলে ফেসবুকে পোস্ট, ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

নেত্রকোনায় শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা দাবি করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় মোহনগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইসহাক আহমেদ অন্তরকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রবিবার জেলা ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম খান পাঠান স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তাকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর আগে একই দিন বিকালে শোকজ পেয়ে দল থেকে অব্যাহতি নেন তিনি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো। জেলা ছাত্রদলের সভাপতি অনিক মাহবুব চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শামছুল হুদা শামীম এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। পাশাপাশি ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তার সঙ্গে কোনও রকমের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।
দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা বলে নিজের ফেসবুক আইডি থেকে একটি পোস্ট দেন ইসহাক আহমেদ। পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘জন্ম অথবা মৃত্যুর কোনও বিশেষত্ব নেই, মুখ্য হলো মানুষের হৃদয় জয় করা। শুভ জন্মদিন দেশ মাতা, বিনম্র শ্রদ্ধা জাতির পিতা।’ পোস্টটি নজরে এলে ১৭ আগস্ট দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় জেলা ছাত্রদল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সশরীর উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তবে তিনি দলীয় নির্দেশনা অমান্য করে উল্টো ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে স্বেচ্ছায় দল থেকে অব্যাহতি নেওয়ার কথা জানান। পরে এদিনই তাকে বহিষ্কার করা হয়।
উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জামিউল ইসলাম বলেন, দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে এমন পোস্ট তিনি করতে পারেন না। এটি দলের আদর্শ ও শৃঙ্খলার পরিপন্থি। এ ঘটনায় শোকজ করার পর বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেওয়ার দরকার ছিল। জবাব না দিয়ে উল্টো ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন। ফলে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।
এ বিষয়ে জানতে ইসহাক আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার মোবাইল নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়।