রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে

রাবি প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১০আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:২৬
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা চলছে। বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) রাতে যে হলের ভোট গণনা শেষ হচ্ছে সেটি ফল ঘোষণা করা হচ্ছে। ঘোষিত ফল তুলে ধরা হলো...

রোকেয়া হল

এই হলে শিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৭৫২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর পেয়েছেন ২১১ ভোট।

জিএস পদে সালাহউদ্দিন আম্মার ভোট পেয়েছেন ৬৬১টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৩৭৭ ভোট।

এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এস এম সালমান সাব্বির পেয়েছেন ৩৪৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ২৯৯ ভোট।

মন্নুজান হল

এই হলে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৯৭২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর পেয়েছেন ২৩৬ ভোট।

জিএস পদে ‘আধিপত্য বিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার ভোট পেয়েছেন ৮৪১টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৪৯৫ ভোট।

এজিএস পদে এগিয়ে আছেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এস এম সালমান সাব্বির। তিনি পেয়েছেন ৫৫৩ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ৩৭৮ ভোট।

তাপসী-রাবেয়া হল

ভিপি পদে মোস্তাকুর রহমান জাহিদ (ছাত্রশিবির) ৪৭৩ ও শেখ নূর উদ্দীন আবীর (ছাত্রদল) ১৩৬ ভোট পেয়েছেন।

জিএস পদে সালাহউদ্দিন আম্মার (আধিপত্যবিরোধী) ৪০৮,, ফাহিম রেজা (ছাত্রশিবির) ২৫৪ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদে এস এম সালমান সাব্বির (ছাত্রশিবির) ২৪৫ ও জাহিন বিশ্বাস এষা (ছাত্রদল) ১৯৭ ভোট পেয়েছেন।

বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলছাত্রশিবিররাকসু নির্বাচন
