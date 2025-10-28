X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
দোকানে ঢুকে ছাত্রদলের সাবে নেতাকে কোপালো দুর্বৃত্তরা

বগুড়া প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০৮আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০৮
শামছুজ্জোহা পাভেল (ফাইল ছবি)

বগুড়া শহরের সেউজগাড়ি এলাকায় একটি ওষুধের দোকানে ঢুকে শামছুজ্জোহা পাভেল (৩০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে আহত করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় দোকানে ভাঙচুর ও টাকা লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা্ ঘটে। গুরুতর আহত পাভেলকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, পাভেল সরকারি আজিজুল হক কলেজ ছাত্রদলের সাবেক নেতা।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, পাভেল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সেউজগাড়ি পালপাড়ায় পূজামন্ডপ সংলগ্ন শিমন ফার্মেসিতে বসে গল্প করছিলেন। এ সময় বিভিন্ন অস্ত্রে সজিত একদল দুর্বৃত্ত ৫-৬টি মোটরসাইকেলে সেখানে আসে। তারা ওষুধের দোকানে বসা পাভেলের ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে রামদা দিয়ে মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা রক্তাক্ত পাভেলকে উদ্ধার করে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ওষুদের দোকানের মালিক শিমন বলেন, “হামলাকারীরা আমার দোকানের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। ক্যাশবাক্স থেকে সারাদিন ওষুধ বিক্রির টাকা লুট করেছে। “

 এ ব্যাপারে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেন, “পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মামলা হলে তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

