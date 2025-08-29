সপ্তাহের ব্যবধানে আদার দাম কেজিতে কমেছে ৫০ টাকা

আমদানি বাড়ায় সপ্তাহের ব্যবধানে দিনাজপুরের হিলিতে আদার দাম কমেছে কেজিতে ৪০ থেকে ৫০ টাকা।
হিলি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বাজারের প্রতিটি দোকানেই রয়েছে আমদানি করা আদা। তবে নেই দেশীয় আদা। বাজারে আগের তুলনায় পণ্যটির সরবরাহ বেড়েছে। এক সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি আদা ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হলেও বর্তমানে তা কমে ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
হিলি বাজারে আদা কিনতে আসা নাজমা বেগম বলেন, হঠাৎ আদার দাম বেড়ে একলাফে ১৬০ টাকায় উঠে যায়। তখন প্রয়োজন মতো কিনতে পারিনি। তবে এখন আবার দাম কমতে শুরু করেছে।
ক্রেতা হায়দার হোসেন বলেন, গত সপ্তাহে আদা কিনেছিলাম ১৬০ টাকা কেজি দরে। আজ কিনলাম ১২০ টাকা কেজি দরে। সপ্তাহের ব্যবধানে দাম ৪০ থেকে ৫০ টাকা কমেছে।
আদা বিক্রেতা আবুল হাসনাত বলেন, দেশীয় আদার সরবরাহ কমে যাওয়ায় আমদানি করা আদা দিয়েই দেশের বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা মেটানো হচ্ছিল। হিলিসহ দেশের বিভিন্ন স্থলবন্দর দিয়ে ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে আদা আমদানির ফলে বাজারে পণ্যটির সরবরাহ বেড়েছে। কিন্তু মাঝে হঠাৎ ভারতের বাজারে আদার দাম বৃদ্ধি পায়। এর ফলে আমদানিতে পড়তা না থাকায় স্থলবন্দরগুলো দিয়ে আমদানি অনেকটা কমে এসেছিল। এর ফলে দেশের বাজারে চাহিদার তুলনায় পণ্যটির সরবরাহ কমায় দাম ঊর্ধ্বমুখী। তবে আবারও আমদানি বাড়ায় সরবরাহ বেড়েছে। এতে দামও কমেছে।