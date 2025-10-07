X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুতের ঘটনায় দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত, তদন্তে দুটি কমিটি গঠন

সিলেট প্রতিনিধি
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১০আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১০
সিলেটের মোগলাবাজারে মঙ্গলবার সকালে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়

সিলেটে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুতের ঘটনায় রেলওয়ের দুজন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি এ ঘটনায় পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। 

মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) দুপুরে তদন্ত কমিটি গঠন ও বরখাস্তের সিদ্ধান্তের কথা জানায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও সিলেট জেলা প্রশাসন। বরখাস্ত হওয়া দুই কর্মকর্তা হলেন- উদয়ন এক্সপ্রেসের লোকো মাস্টার মো. ইলিয়াস ও সহকারী লোকো মাস্টার জহিরুল ইসলাম নোমান। 

জেলা প্রশাসন ও রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৪২ মিনিটে সিলেটের মোগলাবাজারে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এ সময় ঢাকাগামী কালনী এক্সপ্রেস ট্রেন স্টেশনে আটকা পড়ে। পরে সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে রেললাইন মেরামতের পর কালনী এক্সপ্রেস ট্রেন মোগলাবাজার স্টেশন ত্যাগ করে। এর মাধ্যমে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ সচল হয়।

এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে উদয়ন এক্সপ্রেসের দুজন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনা তদন্তে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। পাশাপাশি সিলেটের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দুটি কমিটিকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। 

সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার আলম বলেন, ‌‘দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটনে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার মো. নুরুল ইসলাম বলেন, ‘দায়িত্বে অবহেলার কারণে দুজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তাকে প্রধান করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।’

/এএম/
বিষয়:
ট্রেন দুর্ঘটনাতদন্ত কমিটিবরখাস্ত
সম্পর্কিত
তিন ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক
চাল বিতরণে অনিয়মের দায়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার বরখাস্ত
হাতকড়াসহ আ.লীগ নেতা ছিনতাইয়ের ঘটনায় এসআই প্রত্যাহার, তদন্তে কমিটি
সর্বশেষ খবর
সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ৩০০ আসনের প্রস্তাব
সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ৩০০ আসনের প্রস্তাব
বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে অস্থিতিশীলতা
বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে অস্থিতিশীলতা
যারা পিআর পিআর করে, সেগুলোই নির্বাচন বিলম্বের চ্যালেঞ্জ: সালাহ উদ্দিন
যারা পিআর পিআর করে, সেগুলোই নির্বাচন বিলম্বের চ্যালেঞ্জ: সালাহ উদ্দিন
খাগড়াছড়ির ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে এইচআরএফবি’র প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
খাগড়াছড়ির ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে এইচআরএফবি’র প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
সর্বাধিক পঠিত
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘সহজক্যাশ’ ভুয়া প্রতিষ্ঠান, লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
‘সহজক্যাশ’ ভুয়া প্রতিষ্ঠান, লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media