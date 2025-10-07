সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুতের ঘটনায় দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত, তদন্তে দুটি কমিটি গঠন

সিলেটে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুতের ঘটনায় রেলওয়ের দুজন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি এ ঘটনায় পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) দুপুরে তদন্ত কমিটি গঠন ও বরখাস্তের সিদ্ধান্তের কথা জানায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও সিলেট জেলা প্রশাসন। বরখাস্ত হওয়া দুই কর্মকর্তা হলেন- উদয়ন এক্সপ্রেসের লোকো মাস্টার মো. ইলিয়াস ও সহকারী লোকো মাস্টার জহিরুল ইসলাম নোমান।
জেলা প্রশাসন ও রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৪২ মিনিটে সিলেটের মোগলাবাজারে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এ সময় ঢাকাগামী কালনী এক্সপ্রেস ট্রেন স্টেশনে আটকা পড়ে। পরে সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে রেললাইন মেরামতের পর কালনী এক্সপ্রেস ট্রেন মোগলাবাজার স্টেশন ত্যাগ করে। এর মাধ্যমে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ সচল হয়।
এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে উদয়ন এক্সপ্রেসের দুজন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনা তদন্তে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। পাশাপাশি সিলেটের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দুটি কমিটিকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার আলম বলেন, ‘দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটনে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার মো. নুরুল ইসলাম বলেন, ‘দায়িত্বে অবহেলার কারণে দুজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তাকে প্রধান করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।’