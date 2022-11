সৃজিত-মিথিলার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে শোরগোল টলিপাড়ায়

মেয়েকে নিয়ে থাইল্যান্ডে রফিয়াত রশিদ মিথিলা। আর এদিকে সৃজিত মুখোপাধ্যায় কেরালায় ব্যস্ত শুটিংয়ে। মাসখানেক হলো সোশ্যাল হ্যান্ডেলে সেভাবে তারকা দম্পতির কোনও প্রেমময় ছবি বা পোস্ট দেখা যায় না। পরিচালকের পোস্টে স্ত্রীর ছবি দেখা না গেলেও মেয়ে আইরাকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই পোস্ট করেন তিনি। এবার কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, সৃজিত-মিথিলার সংসারে নাকি ভাঙন ধরেছে! সেই জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে দুই তারকার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে।

শনিবার (১২ নভেম্বর) সৃজিত ও মিথিলা প্রায় একইসময়ে যে যার সোশ্যাল হ্যান্ডেলের দেয়ালে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন। অভিনেত্রী নিজের বেশ কয়েকটা ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‌‘কীভাবে জানবে যে প্রেমটা সত্যি? কীভাবে জানবে যে এই প্রেম ন্যায্য? এই প্রেম আর নেই এটা জানার আগে তুমি কতদূর যেতে পারো?’

সৃজিতের পোস্টেও বিরহের ছোঁয়া। পরিচালক লিখেছেন, ‘এখানে রাগের কিছু নেই। দোষারোপ দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। প্রমাণ করারও কিছু নেই। সব কিছু একই রয়েছে। সৈকতে শুধুমাত্র একটি গাছ দাঁড়িয়ে। একা। বিদায় অ্যাঞ্জেলিনা। আকাশ কাঁপছে.. এবার আমার বিদায় নিতে হবে।’

How do you know that love is real?

How do you know if it is fair?

How far you travel to find an answer

Before you know it isn't there? pic.twitter.com/k5ZlaOAUYF