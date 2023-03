অস্কার মঞ্চে দীপিকা, আনন্দে আত্মহারা কঙ্গনা!

কঙ্গনা রনৌত, যিনি কিনা সমস্ত তারকাদের নিয়েই নানান ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য করে থাকেন। এবার তার সবচেয়ে বড় শত্রু দীপিকাকে নিয়ে প্রশংসার ফুল ঝরিয়েছেন! শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। সোমবার (১৩ মার্চ) সকালে অস্কার মঞ্চে দীপিকাকে দেখে, আনন্দে আত্মহারা হলেন কঙ্গনা।

দীপিকার প্রশংসা করছেন কঙ্গনা! খবর আগেই এসেছিল যে এবার অস্কারের মঞ্চে পুরস্কার দিতে দেখা যাবে দীপিকাকে। তাই তো, সোমবার সকাল অর্থাৎ মার্কিন মুলুকে বিকেল বিকেল পরনে অফ শোল্ডার গাউন, হালকা মেকআপ, সঙ্গে স্লিক নেকলেস – অনবদ্য মোহময়ী রূপে হাজির হলেন দীপিকা। তাকে দেখে চোখ ফেরানো দায়। ‘নাটু নাটু’ গানকে সকলের সামনে তুলে ধরলেন তিনি।

তার এই ভিডিও শেয়ার করেই কঙ্গনা লিখলেন, ‘কী সুন্দর লাগছে দীপিকাকে। নিজের দেশকে সঙ্গে নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দীপিকা। এত সুন্দর এবং গর্বের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন, আমাদের দেখেও ভাল লাগছে। ভারতের নারীদের উনি অস্কারের মঞ্চে এক অনন্য জায়গায় নিয়ে গেলেন। দীপিকার হাসি নজর কেড়েছে সকলের। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে নেহাতই গর্বের বিষয়।’

কথা বলতে বলতে বারবার থেমেও যাচ্ছিলেন দীপিকা। চারিদিকে সকলের উৎসাহ কম নয়। চিয়ার্স করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন অনেকে। এদিকে, অস্কার এসে গিয়েছে ‘আরআরআর’-এর ঝুলিতে। তারপর থেকেই, যেন উৎসবে মাতলো ভারত।

How beautiful @deepikapadukone looks, not easy to stand there holding entire nation together, carrying its image, reputation on those delicate shoulders and speaking so graciously and confidently. Deepika stands tall as a testimony to the fact that Indian women are the best ❤️