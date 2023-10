দীপিকা-অনুশকাকে নিয়ে বেকায়দায় পড়লেন রণবীর!

দীপিকার সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটা কেমন ছিল রণবীরের, সেটা শেয়ার করে অনেকটা বিপাকে পড়লেন অভিনেতা। সম্প্রতি ‘কফি উইথ করণ’ ৮ নম্বর সিজনের প্রথম পর্বের অতিথি হয়ে এসেছেন রণবীর সিং, সঙ্গে ছিলেন দীপিকাও। সেই শো’তে দেওয়া রণবীরের একটি মন্তব্য ঘিরে নেটপাড়ায় চলছে এখন শোরগোল।

রণবীর-দীপিকা এমনিতেই বলিউডের অন্যতম চর্চিত এবং পছন্দের জুটি। ফলে পান থেকে চুন খসলেই তাদের নিয়ে চর্চার অন্ত থাকে না। তার মধ্যে যদি নতুন কিছু চর্চার বিষয় নেটিজেনরা খুঁজে পান তাহলে তো কথাই নেই! বিয়ের পর এই প্রথমবার জুটি বেঁধে কোনও রিয়েলিটি শোতে এলেন দীপিকা-রণবীর। সেখানে যেমন এই তারকা জুটি তাদের বিয়ের ভিডিও পাঁচ বছর পর প্রকাশ্যে আনেন, তেমনই জানান তাদের সম্পর্কের নানা অজানা কথাও। এদিন রণবীর তাদের প্রথম দেখার কথাও বলেন।

রণবীর সিং জানান, তিনি দীপিকা পাড়ুকোনের নাম সাজেস্ট করেছিলেন সঞ্জয় লীলা বানশালির ছবি ‘গালিয়ো কী রাসলীলা রাম লীলা’ ছবির জন্য। এর আগেই তিনি অভিনেত্রীকে ককটেলে দেখেছিলেন, সেটা দেখেই তিনি এই ছবির জন্য দীপিকার নাম সাজেস্ট করেন। তারপর আরও জানান বানশালির বাড়িতে তার ও দীপিকার প্রথম আলাপ কেমন ছিল।

রণবীর বলেন, ‘আমি এমন একটা জায়গায় বসেছিলাম সেখানে একটা বড় কাঠের দরজা ছিল। আর যেহেতু বাড়িটা সমুদ্রের পাশেই, তাই প্রচুর বাতাস আসছিল। তখন তার মধ্যেই সাদা চুড়িদার পরা দেখতে পাই দীপিকাকে। ঠিক যেন দেবী।’

