‘বউয়ের বাড়ি’ থেকে সরাসরি বিয়ের পিঁড়িতে জোভান!

মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বউয়ের খবর দিয়ে চমকে দিলেন ছোট পর্দার অন্যতম রোমান্টিক নায়ক ফারহান আহমেদ জোভান। ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রকাশ হয় তার অভিনীত বছরের প্রথম নাটক ‘বউয়ের বাড়ি’। ফেসবুক দেয়ালজুড়ে সেই নাটকের প্রচারণার ফাঁকেই ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় চমকে দিলেন অভিনেতা। একটি সাদাকালো কাপল ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখে দিলেন, ‘...এন্ড উই বোথ সেইড আলহামদুলিল্লাহ, কবুল’।

শুরুতে সিংহভাগ ফেসবুকার ধরেই নিয়েছেন, এটি জোভানের নাটকের প্রচারণার অংশ। প্রকাশিত ছবিতে ঝাপসা মুখের যে নারীর হাতে চুমু এঁকে দিচ্ছিলেন, তিনি সম্ভবত ‘বউয়ের বাড়ি’ নাটকের সহশিল্পী কেয়া পায়েল! কিন্তু এর নির্মাতা সাজিন আহমেদ বাবু বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করলেন, স্থিরচিত্রটি তার নাটকের নয়। এটাও জানান, এটি সম্ভবত আসল বিয়ে!

এরপরই যোগাযোগ করা হয় জোভানের সঙ্গে। যথারীতি তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে তার একাধিক ঘনিষ্ঠ সূত্র বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন, পাত্রী জোভানের লম্বা সময়ের প্রেমিকা। এবং মিডিয়ার কেউ নন তিনি। বাসা পুরাতন ঢাকা। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, কনের নামটি উদ্ধার করা যায়নি এই প্রতিবেদন লেখা অব্দি।

তবে নিশ্চিত হওয়া গেছে, আজই (১২ জানুয়ারি) পারিবারিক আবহে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন জোভান। স্ত্রীর পরিচয়সহ পরবর্তী আয়োজন সম্পর্কে শিগগিরই জানান দেবেন জোভান।

রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ নিজের ফেসবুক প্রোফাইলের সিঙ্গেল ছবিটাও বদলে নেন জোভান। স্ত্রীর মাথায় মাথা ছোঁয়ানো ছবিটির ক্যাপশনে লিখে দেন- and promise to love you like this, till my last breath.

পর্দার ভেতরে ও বাইরের অন্যতম রোমান্টিক অভিনেতা জোভান। ২০১১ সালে শুরু করেন অভিনয়। এক যুগের অভিনয় ক্যারিয়ারে তাকে ঘিরে সহশিল্পীদের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন উঠেছে বহুবার। তবে সেসব ধোপে টেকেনি। অবশেষে থিতু হলেন মিডিয়ার বাইরে।

বলে রাখা দরকার, একই দিনে (১২ জানুয়ারি) সবাইকে জানিয়ে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন ছোট পর্দার আরেক প্রিয়মুখ মৌসুমী হামিদ। পাত্র লেখক-নির্মাতা আবু সাইয়িদ রানা।