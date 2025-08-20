X
বন্যার কবলে অমিতাভের বাংলো   

বিনোদন ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৭আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৯
অমিতাভ বচ্চন

মুম্বাইয়ের প্রবল বর্ষণে সাধারণ মানুষের জীবন নাজেহাল। এই বিপর্যয়ের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও হঠাৎ করেই ভাইরাল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, জুহু এলাকায় মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের বাংলো ‘প্রতিক্ষা’ বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে।

এই বাংলোতেই বিগ বি প্রথম তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতেন। বাংলোর বাইরে ও ভেতরে পানি ঢুকে গেছে। এটি সেই দুইশ কোটি রুপির বাংলো যা তিনি সম্প্রতি কন্যা শ্বেতা বচ্চনকে উপহার দিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি চুয়াল্লিশ সেকেন্ডের ক্লিপ ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিক্ষা গোড়ালি পর্যন্ত বৃষ্টির পানিতে ডুবে আছে

বলা প্রয়োজন, ১৯৭৬ সালে প্রথম বাংলোটি কিনেছিলেন অমিতাভ বচ্চন, যার বর্তমান মূল্য ৫০ কোটি রুপিরও  বেশি। এই বাড়িতেই তার দুই সন্তান শ্বেতা বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের জন্ম হয়েছিল। বাড়িটির নামকরণ করেছিলেন বিগ বি-র বাবা তথা বিখ্যাত কবি হরিবংশ রাই বচ্চন।

প্রথমদিকে অমিতাভ তার বাবা হরিবংশ রাই বচ্চন এবং মা তেজি বচ্চনের সাথে এই বাড়িতে থাকতেন। পরে পুরো পরিবার তাদের বর্তমান বাড়ি জলসায় চলে যায়, যা প্রতীক্ষা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে।

উল্লেখ্য, ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ বুধবার মুম্বাই এবং মহারাষ্ট্রের অন্যান্য কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করেছে। সেখানকার বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে থাকতে অনুরোধ করা হয়ছে এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় যাওয়া এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: এনডিটিভি

/সিবি/
অমিতাভ বচ্চন
