মাস্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত ইয়াকারিনো

মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন টুইটারের নতুন প্রধান নির্বাহী (সিইও) লিন্ডা ইয়াকারিনো। জানিয়েছেন, সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটিকে এগিয়ে নিতে ভীষণ আগ্রহী তিনি।

এক টুইট বার্তায় শনিবার তিনি বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরির জন্য মাস্কের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে টুইটার এবং এই ব্যবসাকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে উত্তেজিত!’

ইলন মাস্ক গত অক্টোবরে ৪৪ বিলিয়ন ডলারে টুইটার কিনে নেন। সেই থেকে তিনিই এই প্ল্যাটফর্মটির সিইও পদে ছিলেন। শুক্রবার এ পদে ইয়াকারিনোকে নিয়োগের ঘোষণা দেন মাস্ক।

কমকাস্ট কর্পোরেশনের এনবিসিইউনিভার্সালের বিজ্ঞাপন প্রধান ছিলেন লিন্ডা ইয়াকারিনো। বিজ্ঞাপন ব্যবসার আধুনিকায়ন নিয়ে তিনি সেখানে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন।

Thank you @elonmusk!



I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76