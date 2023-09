কারাবাখ আজারবাইজানি অঞ্চল, অন্য কিছু মানা হবে না: তুরস্ক

কারাবাখ অঞ্চলের অন্য কোনও মর্যাদা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান। তিনি বলেছেন, আজারবাইনীয়দের ভূখণ্ড কারাবাখ। আর কথা সবাই জানে।

নিউ ইয়র্কে মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে এরদোয়ান বলেন, ‘আমরা শুরু থেকেই আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে আলোচনা প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছি। তবে এখন দেখতে পাচ্ছি যে আর্মেনিয়া এই ঐতিহাসিক সুযোগটি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি।’

আর্মেনিয়া জাঙ্গেজুর করিডোর খোলার মতো তার দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। এই করিডোরটি নাখচিভান অঞ্চলের মাধ্যমে আর্মেনিয়াকে আজারবাইজানের সঙ্গে যুক্ত করে। আর্মেনিয়ার সিউনিক প্রদেশ হয়ে আজারবাইজান এবং নাখচিভানের মধ্যে পণ্য এবং মানুষের যাতায়াত ছিল এই সংযোগ সড়কটিতে।

এরদোয়ান বলেন, ‘এটা সবাই মেনে নিয়েছে যে কারাবাখ আজারবাইজানি ভূখণ্ড। এই অঞ্চলের ওপর অন্য কোনও মর্যাদা আরোপ কখনই মেনে নেওয়া হবে না। এখন আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য আজারবাইজানি ভূখণ্ডে থাকা আর্মেনিয়দের পাশাপাশি সবার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা।’

আজারবাইজানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার পদক্ষেপকে তুরস্ক সমর্থন করে বলেও জানান এরদোয়ান।

কয়েক মাস ধরে আর্মেনীয় জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত কারাবাখে উত্তেজনা বিরাজ করছে। মঙ্গলবার অঞ্চলটিতে ‘সন্ত্রাস দমন অভিযান’ চালায় আজারবাইজান।

দুই প্রতিবেশী আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া নাগোর্নো-কারাবাখ নিয়ে দু’বার যুদ্ধে জড়িয়েছে। প্রথমবার ১৯৯০ দশকের গোড়ার দিকে, দ্বিতীয়বার ২০২০ সালে।

