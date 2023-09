ক্রিমিয়ায় বিধ্বংসী হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেন

রাশিয়া অধিকৃত ক্রিমিয়ায় বিধ্বংসী হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট যখন ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে দূর পাল্লার অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছেন ঠিক তখনই এমন হামলা চালানোর খবর এলো।

কিয়েভ এবং পশ্চিমা সূত্রগুলোর দাবি, ইউক্রেনীয় সেনারা দক্ষিণ ফ্রন্টে রাশিয়ান প্রতিরক্ষার শক্তিশালী লাইন গুড়িয়ে দিয়েছে। কিয়েভের এই সাফল্য টোকমাক এবং মেলিটোপোল শহরের দিকে তাদের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে পারে বলা ধারণা করা হচ্ছে।

স্যাটেলাইট ছবিতে দখা যায়, ড্রোন হামলায় ২০ সেপ্টেম্বর সেভাস্তোপলের ফ্লিট বেস থেকে ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) উত্তর-পূর্বে ভার্খনোসাডোভে ব্ল্যাক সি ফ্লিটের যোগাযোগ কমান্ড সেন্টারের অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গেছে।

এর একদিন পর ২১ সেপ্টেম্বর ইউক্রেন হামলা চালায় সাকি বিমানঘাঁটিতে। এখানে এর আগেও একবার হামলা চালিয়েছিল কিয়েভ বাহিনী।

ইউক্রেনীয় সম্প্রচারকারী সাসপিলন বলছে, এই হামলার ফলে ‘গুরুতর ক্ষতি’ হয়েছে। কারণ এই বিমানঘাঁটিতে সু-২৪ প সু-৩০ সহ ১২টি রুশ যুদ্ধবিমান মোতায়েন ছিল।

সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাটি হয় ২২ সেপ্টেম্বর। ব্ল্যাক সি ফ্লিট কমান্ড হেডকোয়ার্টারে আঘাত হানে ইউক্রেনের সেনারা। এই হামলায় ফ্লিট কমান্ডার অ্যাডমিরাল ভিক্টর সোকোলভসহ ৩৪ রুশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছে বলে দাবি ইউক্রেনের। বলা হচ্ছে, আরও ১০৫ জন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন।

Aftermath of the Ukrainian strike at the Black Sea fleet command post near Sevastopol. Comparison of the @planet satellite imagery captured on Aug. 22 and Sep. 21. Russia claimed that all the rockets were intercepted, and the smoke seen on the video was caused by a burning grass. pic.twitter.com/p7jTlFv8U6