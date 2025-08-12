গাজা দখলের অভিযান শুরু করলো ইসরায়েল,  তীব্র বোমাবর্ষণ চলছে 

গাজা উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে ভারী বোমা হামলা চালানো শুরু করেছে ইসরায়েল। সোমবার (১১ আগস্ট) প্রত্যক্ষদর্শী ফিলিস্তিনিরা জানিয়েছেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র বোমাবর্ষণ চলছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজা সিটিতে নতুন সম্প্রসারিত অভিযান খুব দ্রুতই শেষ করতে চান বলে জানানোর পর সেখানে এই তীব্র বোমাবর্ষণ শুরু হল। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে,ইসরায়েলের ট্যাংক এবং বিমান সোমবার গাজা সিটির পূর্বাঞ্চলীয় সাবরা, জয়তুন এবং শেজাইয়ায় বোমা বর্ষণ করেছে। এতে বহু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পশ্চিমের দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে।
গাজা সিটির কিছু বাসিন্দা বলেছে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই রাত ছিল সবচেয়ে বাজে। এতে শহরটিতে আরও জোরদার সামরিক হামলা হওয়ার প্রস্তুতির আশঙ্কা বেড়েছে।
গতকাল ইসরায়েলি বিমান হামলায় গাজা সিটির আল শিফা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে একটি তাঁবুর মধ্যে আল জাজিরার খ্যাতনামা সংবাদদাতা আনাস আল শরীফসহ ছয়জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। প্রায় ২২ মাস ধরে চলা ইসরায়েলি অভিযানে সাংবাদিকদের ওপর এটিই সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা।
হামাস বলছে, উত্তর প্রান্তের বাসিন্দাদের স্থানচ্যুত হওয়ার পর বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ মানুষ গাজা সিটিতে আশ্রয় নিয়েছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, তাদের বাহিনী ওই এলাকায় হামাস যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করেছে।
গাজার ২৫ বছর বয়সী এক বাসিন্দা আমর সালাহ বলেন, যুদ্ধ আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। ট্যাংক থেকে বাড়িঘরে গোলা ছোড়া হচ্ছে। বেশ কয়েকটি বাড়িঘরে গোলা আঘাত হেনেছে। বিমান থেকে ছোড়া হচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র। কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র গাজার পূর্বাঞ্চলের কিছু রাস্তায় পড়েছে।
ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলেছে, তারা রোববার গাজা সিটির পূর্বাঞ্চলে হামাসের একটি রকেট উৎক্ষেপণস্থল ধ্বংস করেছে।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু রবিবার বলেছেন, তিনি নতুন অভিযান ত্বরান্বিত করার জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন।
তিনি বলেন, আমি যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ শেষ করতে চাই। সেকারণে আমি খুব কম সময়ের মধ্যে গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)-কে নির্দেশ দিয়েছি।
নতুন পরিকল্পনাটি আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ একে ‘অন্তহীন যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হওয়া’ বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, এটি অভূতপূর্ব মাত্রার একটি বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে।
গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় মিত্র জার্মানি ঘোষণা করেছে যে তারা গাজায় ব্যবহার হতে পারে এমন সামরিক সরঞ্জাম ইসরায়েলে রপ্তানি বন্ধ করবে। ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় মিত্ররা ইসরায়েলকে গাজা সামরিক অভিযান বাড়ানোর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে আহ্বান জানিয়েছে।