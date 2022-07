দাবাড়ু রোবট ভেঙে দিলো ৭ বছর বয়সী শিশুর আঙুল

রাশিয়ার রাজধানীতে মস্কো ওপেন প্রতিযোগিতায় সাত বছর বয়সী এক শিশুর আঙুল ভেঙে দিয়েছে প্রতিপক্ষ রোবট। গত সপ্তাহে এই ঘটনা ঘটে। রুশ বার্তা সংস্থা তাস এখবর জানিয়েছে।

মস্কো দাবা ফেডারেশনের সভাপতি সের্গেই লাজারেভ তাসকে বলেন, ‘রোবটটি শিশুটির আঙুল ভেঙে দিয়েছে। ঘটনাটি অবশ্যই খারাপ।’

ঘটনাটির একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, শিশুটির একটি গুটি খেতে যাচ্ছিল রোবটটি। কিন্তু রোবটটির চাল শেষ হওয়ার আগেই শিশুটি নিজের চাল দিতে শুরু করে। তখন শিশুর আঙুল চেপে ধরে রোবটটি। পরে এক নারী ও তিনজন পুরুষ ছুটে এসে শিশুটিকে ছাড়িয়ে নেয়।

তাজারেভ বলেছেন, রোবটটি এর আগে কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই অনেক ম্যাচ খেলেছে। তবে ঘটনাটি শিশুটির মধ্যে কোনও প্রভাব ফেলেনি। পরদিন সে আবার ম্যাচ খেলেছে এবং টুর্নামেন্ট শেষ করেছে।

