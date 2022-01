টেক্সাসে ‘মাছ বৃষ্টি’

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের টেক্সারকানা শহরের মানুষেরা বিরল একটি প্রাকৃতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। বুধবার সেখানে বৃষ্টির সঙ্গে মাছ পড়েছে। শহরটির কর্মকর্তারা ফেসবুকে এক পোস্টে এই মাছ বৃষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজ এখবর জানিয়েছে।

টেক্সারকানা শহর কর্তৃপক্ষ ফেসবুকে লিখেছে, ২০২১ সব কৌশল হাজির করছে। আজ (বুধবার) টেক্সারকানাতে মাছ বৃষ্টিও ছিল। এটি কোনও কৌতুক নয়।

কর্তৃপক্ষ শহরের যেসব বাসিন্দা এই বিরল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তাদেরকে মাছের ছবি দিতে আহ্বান করা হয়েছে।

ফেসবুকে পোস্টে কর্তৃপক্ষ বলেছে, শহরে মাছ বৃষ্টির ঘটনাটিকে বলা হয় ‘প্রাণী বৃষ্টি’। এটি তখনই ঘটে যখন ব্যাঙ, কাঁকড়া বা ছোট মাছের মতো অল্প পানির প্রাণীকে ঘূর্ণিঝড়ে জলস্রোত টেনে নেয় এবং পরে তা বৃষ্টির সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে।

যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের একটি প্রবন্ধেও এমন মাছ বৃষ্টির পর্যালোচনায় এমন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস সিটিকে ১৮৭৩ সালে ব্যাঙ বৃষ্টি হয়েছিল। ২০০৯ সালে সালে বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে পড়েছিল ব্যাঙাচি। আর ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়াতেও মাছ পড়েছিল।

টেক্সারকানার জেমস নামের বাসিন্দা জানান, কার ডিলারশিপের দোকানের দরজা খোলার সঙ্গে বজ্রপাতের বিকট শব্দ শুনতে পান। বলেন, তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল এবং একটি মাছ মাটিতে পড়ে। আমি বলছি মাছ বৃষ্টি হচ্ছে।

আরেক ব্যক্তি টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, হ্যাঁ, আমার বাড়িতেও বৃষ্টির সঙ্গে মাছ পড়েছে।

Yep. It rained fish at my house too. pic.twitter.com/NRfT8veXT9