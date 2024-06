ছয় হাজার ডাক্তার নিয়োগ দেবে সরকার

সারা দেশের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের শূন্য থাকা পদ পূরণের জন্য আরও ছয় হাজার ডাক্তার নিয়োগ করা হবে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। প্রথম পর্যায়ে দুই হাজার ডাক্তার নিয়োগের প্রস্তাব স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

রবিবার (৯ জুন) জাতীয় সংসদে ৭১ক বিধিতে এমপিদের দেওয়া নোটিশের জবাবে লিখিত বিবৃতিতে এ তথ্য জানান সামন্ত লাল সেন। সংসদে সরকার দলীয় বরগুনা-২ আসনের এমপি সুলতানা নাদিরা, সংরক্ষিত এমপি পারভীন জামান এবং স্বতন্ত্র এমপি ছানোয়ার হোসেন ছানু লিখিত নোটিশে নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরাবর নোটিশ দেন।

জবাবে লিখিত বিবৃতিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন বলেন, সারা দেশের সব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ডাক্তারদের শূন্য পদ পূরণের জন্য ছয় হাজার নতুন ডাক্তার (এমবিবিএস ও ডেন্টাল) নিয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে জন্য প্রথম পর্যায়ে দুই হাজার ডাক্তার নিয়োগের জন্য একটি প্রস্তাব স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

ইটভাটার বিরুদ্ধে আড়াই হাজার মামলা

স্বতন্ত্র এমপি আবুল কালাম আজাদের নোটিশের জবাবে লিখিত বিবৃতিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, পরিবেশ অধিদফতর ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের এপ্রিল ইটভাটার বিরুদ্ধে দুই হাজার ৩৩৮টি অভিযান পরিচালনা করে। যাতে চার হাজার ৪৩৬টি মামলা দায়ের করে ৯৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারদণ্ড ও ১১১ কোটি ৫০ লাখ ৩৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

স্বতন্ত্র এমপি আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরীর নোটিশের জবাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রী জানান, দেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ জানতে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে একটি গবেষণা (Assessment of urban heat island effect at city level in different climate change scenarios) করা হচ্ছে যা আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে।

সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, গবেষণা শেষ হলে বাংলাদেশে নগর পর্যায়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করা যাবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ শহরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির অবস্থা ও প্রভাব মূল্যায়ন করা যাবে এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতা নিরূপণ ও তা মোকাবিলায় প্রশমন কৌশল জানা যাবে।

রেলে দ্রুত নিয়োগ

স্বতন্ত্র এমপি মাহমুদ হাসান সুমনের নোটিশের জবাবে দেওয়া লিখিত বিবৃতিতে রেলপথ মন্ত্রী জিল্লুল হাকিম জানান স্টেশন মাস্টার চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে চলে যাওয়ায় শূন্য পদের সংখ্যা বেড়েছে। স্টেশন মাস্টারের জন্য এক হাজার ৯২৯টি মঞ্জুরি করা পদের বিপরীতে শূন্য পদ এক হাজার ১১৩টি এবং পয়েন্টম্যানে এক হাজার ৯২১ পদের মধ্যে শূন্য ৭৮৩টি। ৪১৭টি স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অতি দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করা হবে।

তিনি বলেন, যাত্রী সাধারণের আরামদায়ক ট্রেন ভ্রমণ নিশ্চিত এবং মালামাল পরিবহনের মাধ্যমে রেলওয়ের রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে অদূর ভবিষ্যতে আরও ২৬০টি ব্রডগেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ, ৪৬টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ৫০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ, ২৯০টি ব্রডগেজ বিএফসিটি ওয়াগন সংগ্রহ করার জন্য প্রকল্প অনুমোদনের কাজ চলমান রয়েছে। ইঞ্জিন ও যাত্রীবাহী কোচ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী একজোড়া ও ময়মনসিংহ থেকে ভৈরবগামী দুই জোড়া ট্রেন চালু করা হবে।