ধনেপাতা দিয়ে মাছের ঝোলের রেসিপি জেনে নিন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
ধনেপাতা দিয়ে মাছের ঝোলের রেসিপি জেনে নিন

জীবনযাপন ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬
ছবি- এআই

ধনেপাতার সুগন্ধযুক্ত বড় মাছের পাতলা ঝোল খেতে দারুণ সুস্বাদু। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন আইটেমটি। রেসিপি জেনে নিন। 

উপকরণ

রুই মাছ – ৫-৬ টুকরো
আলু – ২টি (চৌকো করে কাটা)
পেঁয়াজ কুচি – ১ কাপ
আদা বাটা – ১ চা চামচ
রসুন বাটা – আধা চা চামচ
কাঁচা মরিচ – ৩-৪টি (ফালি করা)
হলুদ গুঁড়া – ১ চা চামচ
মরিচ গুঁড়া – ১ চা চামচ
জিরা গুঁড়া – আধা চা চামচ
ধনে গুঁড়া – ১ চা চামচ
ধনে পাতা কুচি – আধা কাপ
লবণ – স্বাদমতো
সরিষার তেল – ৪ টেবিল চামচ
পানি – পরিমাণ মতো

প্রস্তুত প্রণালি

মাছের টুকরো ধুয়ে লবণ ও হলুদ গুঁড়া মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে মাছ হালকা সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। একই তেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি করে ভাজুন। আদা-রসুন বাটা দিয়ে ১ মিনিট নেড়ে হলুদ, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনে গুঁড়া দিয়ে কষান। মসলায় আলু দিয়ে ৩-৪ মিনিট ভাজুন, এরপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে আলু আধা সেদ্ধ করুন। আলু আধা সেদ্ধ হলে ভাজা মাছ দিয়ে ৫-৬ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করুন।কাঁচা মরিচ ও ধনে পাতা কুচি দিয়ে ঢেকে ১-২ মিনিট রেখে চুলা বন্ধ করুন।

রেসিপি
অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে নারী নিহত
বাংলাদেশের সবুজ যাত্রায় নতুন মাইলফলক, আরও ৫ লিড সার্টিফায়েড পোশাক কারখানা
বাজে বোলিংয়ের রেকর্ড রশিদ খানের
ব্রিটেনে অভিবাসন বিরোধী সহিংসতা নি‌য়ে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত গবেষকের বার্তা
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
