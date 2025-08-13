ধনেপাতা দিয়ে মাছের ঝোলের রেসিপি জেনে নিন

ধনেপাতার সুগন্ধযুক্ত বড় মাছের পাতলা ঝোল খেতে দারুণ সুস্বাদু। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন আইটেমটি। রেসিপি জেনে নিন।
উপকরণ
রুই মাছ – ৫-৬ টুকরো
আলু – ২টি (চৌকো করে কাটা)
পেঁয়াজ কুচি – ১ কাপ
আদা বাটা – ১ চা চামচ
রসুন বাটা – আধা চা চামচ
কাঁচা মরিচ – ৩-৪টি (ফালি করা)
হলুদ গুঁড়া – ১ চা চামচ
মরিচ গুঁড়া – ১ চা চামচ
জিরা গুঁড়া – আধা চা চামচ
ধনে গুঁড়া – ১ চা চামচ
ধনে পাতা কুচি – আধা কাপ
লবণ – স্বাদমতো
সরিষার তেল – ৪ টেবিল চামচ
পানি – পরিমাণ মতো
প্রস্তুত প্রণালি
মাছের টুকরো ধুয়ে লবণ ও হলুদ গুঁড়া মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে মাছ হালকা সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। একই তেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি করে ভাজুন। আদা-রসুন বাটা দিয়ে ১ মিনিট নেড়ে হলুদ, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনে গুঁড়া দিয়ে কষান। মসলায় আলু দিয়ে ৩-৪ মিনিট ভাজুন, এরপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে আলু আধা সেদ্ধ করুন। আলু আধা সেদ্ধ হলে ভাজা মাছ দিয়ে ৫-৬ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করুন।কাঁচা মরিচ ও ধনে পাতা কুচি দিয়ে ঢেকে ১-২ মিনিট রেখে চুলা বন্ধ করুন।