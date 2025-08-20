X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাসি ভাত দিয়ে তৈরি করা যায় এই ৩ আইটেম

জীবনযাপন ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৭আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩০

বাসি ভাত অনেকেই ফেলে দেন বা অবহেলা করেন, অথচ এটি দিয়েই তৈরি করা যায় দারুণ কিছু সুস্বাদু ও উপকারী খাবার। বাসি ভাত দিয়ে তৈরি করা যায় এমন ৩টি সহজ ও চমৎকার রেসিপি জেনে নিন। 

ছবি- এআই

১. বাসি ভাতের ভুনা খিচুড়ি
বাসি ভাত দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করা যায় ভুনা খিচুড়ি। পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ, আদা আর কিছু মৌসুমি সবজি (যেমন গাজর, বরবটি বা বাঁধাকপি) কেটে নিয়ে হালকা ভেজে নিন। তারপর তাতে বাসি ভাত মিশিয়ে দিন। সামান্য ঘি বা মাখন, কিছু মসলা আর ভাজা ডিম বা ভাজা বেগুন যোগ করলে একেবারে মজাদার খিচুড়ি হয়ে যাবে।

২. বাসি ভাতের পাকোড়া
বাসি ভাতের সঙ্গে কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, হালকা বিটানো ডিম আর সামান্য বেসন বা চালের গুঁড়া মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার চুলায় তেল গরম করে চামচ দিয়ে ছোট ছোট করে ফেলে ভেজে নিন। দারুণ ক্রিসপি এবং বিকালের নাস্তায় একেবারে পারফেক্ট একটি আইটেম।

৩. ভাত ভাজি (ফ্রাইড রাইস)
বাসি ভাতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবহার হলো ফ্রাইড রাইস। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ক্যাপসিকাম, ডিম বা চিকেন দিয়ে হালকা ভাবে ভেজে নিন। তাতে বাসি ভাত দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে সয়াসস, লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে মিশিয়ে দিন। হালকা সবজি দিয়ে ঝটপট এক প্লেট ফ্রাইড রাইস তৈরি।

/এনএ/
বিষয়:
রেসিপি
সম্পর্কিত
লেবু পাতার ঘ্রাণে দেশি মাছ রান্না করবেন যেভাবে
জাম্বুরা এভাবে মেখে খেয়েছেন?
টক-ঝাল স্বাদের ডিম রেঁধেছেন আগে?
সর্বশেষ খবর
বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন না মাহবুব আনাম
বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন না মাহবুব আনাম
বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত হিট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকনেটের চুক্তি সই
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ডিজিটাল নেটওয়ার্ক স্থাপন বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত হিট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকনেটের চুক্তি সই
আবারও খোলা হলো কাপ্তাই হ্রদের বাঁধের জলকপাট
আবারও খোলা হলো কাপ্তাই হ্রদের বাঁধের জলকপাট
নির্বাচনের জন্য সরকার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে: আসিফ মাহমুদ
নির্বাচনের জন্য সরকার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে: আসিফ মাহমুদ
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media