বাসি ভাত দিয়ে তৈরি করা যায় এই ৩ আইটেম

বাসি ভাত অনেকেই ফেলে দেন বা অবহেলা করেন, অথচ এটি দিয়েই তৈরি করা যায় দারুণ কিছু সুস্বাদু ও উপকারী খাবার। বাসি ভাত দিয়ে তৈরি করা যায় এমন ৩টি সহজ ও চমৎকার রেসিপি জেনে নিন।
১. বাসি ভাতের ভুনা খিচুড়ি
বাসি ভাত দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করা যায় ভুনা খিচুড়ি। পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ, আদা আর কিছু মৌসুমি সবজি (যেমন গাজর, বরবটি বা বাঁধাকপি) কেটে নিয়ে হালকা ভেজে নিন। তারপর তাতে বাসি ভাত মিশিয়ে দিন। সামান্য ঘি বা মাখন, কিছু মসলা আর ভাজা ডিম বা ভাজা বেগুন যোগ করলে একেবারে মজাদার খিচুড়ি হয়ে যাবে।
২. বাসি ভাতের পাকোড়া
বাসি ভাতের সঙ্গে কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, হালকা বিটানো ডিম আর সামান্য বেসন বা চালের গুঁড়া মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার চুলায় তেল গরম করে চামচ দিয়ে ছোট ছোট করে ফেলে ভেজে নিন। দারুণ ক্রিসপি এবং বিকালের নাস্তায় একেবারে পারফেক্ট একটি আইটেম।
৩. ভাত ভাজি (ফ্রাইড রাইস)
বাসি ভাতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবহার হলো ফ্রাইড রাইস। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ক্যাপসিকাম, ডিম বা চিকেন দিয়ে হালকা ভাবে ভেজে নিন। তাতে বাসি ভাত দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে সয়াসস, লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে মিশিয়ে দিন। হালকা সবজি দিয়ে ঝটপট এক প্লেট ফ্রাইড রাইস তৈরি।