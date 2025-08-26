X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
অতিরিক্ত ওজন থেকে হতে পারে যেসব রোগ

জীবনযাপন ডেস্ক
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৩আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৩

ব্যস্ত জীবনযাত্রা, অনিয়ন্ত্রিত খাবার আর শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে আজকাল অনেকেই অল্প বয়সেই ওজন বাড়িয়ে ফেলছেন। এই বাড়তি ওজন শরীরে ডেকে আনে নানান জটিল রোগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন- ওজন স্বাভাবিক মাত্রার বাইরে গেলে শরীরের প্রায় সব অঙ্গেই প্রভাব পড়ে।

ছবি- এআই/বাংলা ট্রিবিউন

হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ
বাড়তি চর্বি ধীরে ধীরে রক্তনালীতে জমতে থাকে। এতে হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিওর ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশেষ করে যাদের পেটের চারপাশে মেদ জমে, তাদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

টাইপ-২ ডায়াবেটিস
স্থূলতার সঙ্গে ডায়াবেটিসের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। শরীরের অতিরিক্ত মেদ ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, স্থূলতায় আক্রান্ত অধিকাংশ মানুষই একসময় টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ভোগেন।

স্ট্রোক
ওজন বেশি হলে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল বাড়ে। এর ফলে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হয়ে স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

শ্বাসকষ্ট ও স্লিপ অ্যাপনিয়া
অনেকের ক্ষেত্রে ওজন বেশি হলে রাতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। একে স্লিপ অ্যাপনিয়া বলা হয়। এতে শুধু ঘুম ব্যাহত হয় না, হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ে।

হাড় ও জয়েন্টের ব্যথা
অতিরিক্ত ওজনের ভার বহন করতে গিয়ে হাঁটু, কোমর ও পিঠে চাপ পড়ে। এতে ব্যথা, অস্টিওআর্থ্রাইটিস কিংবা হাড় ক্ষয়ের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ক্যানসার
বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্থূলতা স্তন, কোলন, কিডনি এবং জরায়ুর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

লিভারের রোগ
অতিরিক্ত চর্বি জমে লিভারে ফ্যাটি লিভার তৈরি হয়। অবহেলা করলে এটি সিরোসিস বা ক্যানসারে রূপ নিতে পারে।

মানসিক প্রভাব
স্থূলতা অনেকের মধ্যে হীনমন্যতা, ডিপ্রেশন ও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি তৈরি করে। ফলে এটি সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত

তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, মায়ো ক্লিনিক

ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনই শিবিরের ব্যানার ভাঙচুর
তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯ আবেদনের শুনানি সম্পন্ন
ইউএনওর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর যুবদল নেতার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
নভেম্বরে শেষ হতো সাজার মেয়াদ, তার আগেই কারাগারে কয়েদির মৃত্যু
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
